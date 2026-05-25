Koordinierte Fanaktion von Bayern und Stuttgart im Pokalfinale löst DFB‑Sanktionen aus

Im Pokalfinale organisierten die Kurven von Bayern München und VfB Stuttgart einen synchronen Protest gegen hohe Ticketpreise und geplante Verschärfungen der Stadionverbotsrichtlinien. Durch Pyro‑Fackeln und ein durchgestrichenes DFB‑Banner kam es zu Spielunterbrechungen, die nun zu möglichen sechsstelligen Geldstrafen führen können. Der DFB betont die Wichtigkeit einer lebendigen Fankultur, weist jedoch auf die Notwendigkeit klarer Grenzen hin.

Während des Bundesligapokalfinales kam es zu einer ungewöhnlich koordinierten Aktion beider Großfanschaften – der Südkurve von Bayern München und der Westkurve des VfB Stuttgart. In beiden Leserängen wurde nahezu synchron ein Plakat entrollt, das die Botschaft "Große Rivalen sind sich einig" trug.

Der gleichzeitige Ablauf lässt keinen Zweifel daran, dass die beiden Fanklubs einen vorher abgestimmten Protest gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) inszeniert hatten. Das Vorhaben wurde zusätzlich durch ein riesiges Banner untermauert, das in den ersten Minuten des Spiels um den gesamten Unterrang des Stadions lief und das offizielle DFB‑Wappen durchgestrichen zeigte. Auf dem Banner prangte unmissverständlich das Motto "Kläger, Richter, Henker", welches die Unzufriedenheit der Anhänger mit der aktuellen Rechtsauffassung des Verbandes symbolisieren sollte.

Die Aktion erreichte ihren Höhepunkt, als mehrere Pyro‑Fackeln in den Kurven gezündet wurden. Die dadurch entstandenen dichten Rauchwolken zwangen Schiedsrichter Sven Jablonski, das Spiel für mehrere Minuten zu unterbrechen, bevor er es nach dem Einsetzen von Sicherheitskräften wieder anpfeifen konnte. Über die Stadionlautsprecher wurden die teilnehmenden Fans darauf hingewiesen, dass bei Augenreizungen oder sonstigen gesundheitlichen Beschwerden sofort das medizinische Personal zu konsultieren sei.

Die Situation löste nicht nur ein erhebliches Aufsehen bei den Zuschauern aus, sondern weckte auch die Aufmerksamkeit der DFB‑Kontrollbehörde, die bereits im Vorfeld klare Vorgaben zu Sanktionen bei Spielunterbrechungen formuliert hatte. Nach der internen "Richtlinie für die Arbeit des DFB‑Kontrollausschusses" werden Geldstrafen bei Unterbrechungen von einer bis fünf Minuten automatisch um fünfzig Prozent erhöht.

Die Grundstrafe für jede gezündete Pyro‑Fackel beträgt jedoch bereits rund 1.000 Euro bei Bundesligavereinen, sodass sich die finanziellen Folgen schnell in den sechsstelligen Bereich verschieben können, sobald weitere Verstöße, wie das Anbringen verbotener Banner, hinzugerechnet werden. Der Protest stand nicht primär im Zeichen eines sportlichen Misstrauens, sondern richtete sich klar gegen die hohen Eintrittspreise des Pokalfinales sowie gegen die geplanten Verschärfungen der Stadionverbotsrichtlinien, die von den Innenministern mehrerer Bundesländer diskutiert werden.

Laut den Organisatoren der Aktion mussten Fans für Plätze mit eingeschränkter Sicht bis zu 185 Euro zahlen, ein Betrag, den viele als unverschämt hoch empfinden. Die Innenminister beabsichtigen zudem, die bestehenden Regelungen für Stadionverbote weiter zu verschärfen, wodurch bereits gesperrte Personen länger von den Stadien ausgeschlossen bleiben könnten. In einer offiziellen Stellungnahme reagierte der DFB auf die Vorfälle: Er betonte, dass eine lebendige Fankultur zwar wünschenswert sei, diese jedoch nicht zulassen dürfe, dass Kurven über Spielunterbrechungen oder gar -abbrüche bestimmen.

Weitere Einzelheiten zu den Konsequenzen und zu möglichen Maßnahmen werden im Anschluss an das Pokalfinale erörtert und ausgearbeitet. Der Vorfall verdeutlicht die wachsende Spannung zwischen leidenschaftlicher Fanbasis, wirtschaftlichen Interessen des Verbands und politischen Vorgaben zum Spielergesundheit und zur öffentlichen Sicherheit





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