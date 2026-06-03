Kopenhagens CopenPay: Nachhaltiger Tourismus durch Erfahrungen statt Rabatte

Die Initiative CopenPay in Kopenhagen belohnt umweltfreundliches Verhalten von Touristen mit besonderen Erlebnissen wie Yoga-Stunden, kostenlosen Führungen oder nachhaltigen Aktivitäten. Das 2024 gestartete Programm wächst stetig und zeigt hohe Teilnehmerzufriedenheit sowie langfristige Verhaltensänderungen.

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen wird umweltfreundliches Verhalten von Touristen durch die Initiative CopenPay belohnt. Das Konzept, das aktuell auch in Berlin erprobt wird, bietet statt Rabatten besondere Erfahrungen und nachhaltige Aktivitäten.

Wer mit der Bahn anreist, das Fahrrad nutzt oder bei Umweltaktionen mitwirkt, erhält Gegenleistungen wie kostenlose Mahlzeiten, Yoga-Stunden, Führungen oder Museumsbesuche. CopenPay wurde 2024 gestartet und wuchs von anfänglich 40 Partnern auf etwa 100 im Jahr 2025. Zu den Teilnehmern gehören Hotels, Restaurants, Fahrradverleiher, Museen und Umweltinitiativen. Seit dem Start haben mehr als 30.000 Menschen mitgemacht, die Fahrradvermietungen stiegen deutlich und sieben von zehn Teilnehmern gaben an, anschließend auch zu Hause nachhaltiger zu handeln. 98 Prozent würden das Programm weiterempfehlen.

Die Stärke des Programms liegt nicht in den materiellen Belohnungen, sondern darin, dass Besucher die Stadt auf neue Weise kennenlernen, mit Einheimischen in Kontakt kommen und Orte abseits der touristischen Pfade entdecken. Ein selbst durchgeführtes Beispiel: Auf einer Wildwiese im Naturpark Amager mähte ein Besucher gemeinsam mit anderen Gras, lernte über seltene Pflanzen und erhielt als Dank ein vegetarisches Mittagessen.

Auch eine kostenlose Yoga-Stunde im Crowne Plaza Hotel oder die erstattete Mietgebühr für ein Elektroboot, bei dem man Müll aus den Kanälen fischt, zeigten, wie nachhaltige Aktionen mit außergewöhnlichen Erlebnissen verbunden werden. Besonders auffällig ist die fahrradfreundliche Infrastruktur Kopenhagens, die eine ruhige und entschleunigte Fortbewegung ermöglicht. Durch CopenPay wird Tourismus nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch authentischer und sozialer. Die hohe Zufriedenheit und die positiven Langzeiteffekte unterstreichen den Erfolg des Modells, das möglicherweise als Vorbild für andere Städte dienen kann





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