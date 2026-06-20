Eine neue Untersuchung zeigt, dass Kopfbälle bei Amateurfußballern zu einer Belastung von Nervenzellen und Hirnzellen führen können.

Kopfbälle hinterlassen besorgniserregende Spuren bei Amateurfußball ern. Eine neue Untersuchung zeigt, dass Kopfbälle selbst bei Amateurspielern zu einer Belastung von Nervenzellen und Hirnzellen führen können. Die Wissenschaftler haben 302 männliche Amateurfußball er bei elf Spielen begleitet und ihre Blutproben auf Marker untersucht, die zeigen, ob Nervenzellen oder Hirnzellen belastet wurden.

Das Ergebnis: Spieler mit Kopfbällen zeigten direkt nach dem Spiel einen stärkeren Anstieg des Blutmarkers S100B als Spieler ohne Kopfball. S100B ist ein Eiweiß, das unter anderem von Stützzellen des Gehirns gebildet wird. Auch der Marker p-tau217, der normalerweise bei Verdacht auf Alzheimer-Erkrankung erhöht ist, fiel bei Spielern mit Kopfbällen an. Die Wissenschaftler betonen allerdings, dass die Ergebnisse keine dauerhaften Hirnschäden belegen.

Die erhöhten Werte normalisierten sich innerhalb von 24 bis 48 Stunden wieder. Auch einen Zusammenhang zwischen einzelnen Spielen und Demenz zeigt die Studie nicht. Vom Alzheimer Center Amsterdam wird jedoch gewarnt, dass die akuten Auswirkungen von Kopfbällen zu langfristigen Schäden führen könnten, wenn sie wiederholt auftreten. Ob dies zu Demenz beiträgt, bleibt ungewiss.

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2025 liefert weitere Hinweise. Sechs Fußballspieler absolvierten zehn Kopfbälle im Labor. Mithilfe einer speziellen MRT-Untersuchung fanden Forscher Veränderungen in der weißen Hirnsubstanz, die noch bis zu sechs Monate später nachweisbar waren. Einen Beweis für Demenz liefern die Daten nicht.

Sie zeigen jedoch, dass die Auswirkungen von Kopfbällen möglicherweise länger anhalten können, als Blutwerte allein vermuten lassen





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