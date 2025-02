Experten warnen vor dem Gebrauch von Kopfhörern mit Noise Cancelling Funktion, da sie zu schwerwiegenden neurologischen Schäden führen können. Besonders junge Menschen könnten von den Folgen betroffen sein, da die ständige Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen die auditive Wahrnehmung beeinträchtigen kann.

Ja, ja, ja, man hat es schon unzählige Male gehört: Man sollte Musik auf den Kopfhörer n nicht zu laut hören. Aber manchmal muss man es riskieren – nichts ist so berauschend wie der Lieblingssong auf voller Lautstärke, während alle Hintergrundgeräusche durch Noise Cancelling verschwinden. Experten warnen nun der BBC vor dem Gebrauch von Kopfhörer n, es drohen schwerwiegende neurologische Schäden.

\In der Bahn müssen die unangenehmen Gespräche der Sitznachbarn nicht mehr unbeabsichtigt belauscht werden, beim Spazieren durch die Innenstadt der Verkehrslärm nicht mehr ertragen – stattdessen die 'New Releases' Playlist genießen. Hach, herrlich. Das ist die Realität für alle Besitzer von Kopfhörern mit Noise Cancelling Funktion. Bei ihnen werden die Geräusche der Außenwelt durch Gegengeräusche quasi ausradiert. So schön das auch ist, warnen britische Experten vor den Folgen, denn es gibt einige Menschen, deren auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen darauf zurückzuführen seien. \Unsere Ohren nehmen Klänge, Gespräche und Geräusche aus der Umgebung auf, aber das eigentliche Heraushören passiert erst nach dem Filtern der Geräusche im Gehirn. Bei Menschen mit einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung funktioniert dieser Prozess nicht reibungslos. Sie können zwar hören, haben aber Schwierigkeiten, das Gehörte richtig zu verstehen. 'Es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Zuhören. Wir können beobachten, dass die Zuhörfähigkeiten leiden', erklärt Renee Almeida, leitende klinische Audiologin für Erwachsene am Imperial College, gegenüber der BBC. Im vergangenen Jahr seien mehr junge Menschen mit Hörschwierigkeiten verzeichnet worden. Das hänge auch mit dem Musikhören über die Noise Cancelling Funktion zusammen. Claire Benton, Vizepräsidentin der British Academy of Audiology, erklärt gegenüber der BBC, warum dies vor allem für die Entwicklung von Jugendlichen schädigend sein kann: Als Tipps nennen die Experten gegenüber der BBC, man solle statt dem Noise Cancelling den Transparenzmodus nutzen und generell weniger Kopfhörer im Alltag tragen. Auch bei der Kopfhörerwahl kann schon vorgesorgt werden: Kopfhörer, die die gesamten Ohren verdecken, sind gefährlicher als solche, die es nicht tun. Also erstmal das neue Album von Ikkimel – ohne Noise Cancelling, versteht sich





