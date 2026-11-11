Korallenatolle Bikar und Bokak gelten als sauberste Ökosysteme der Welt

Forschungsergebnisse zeigen, dass die Atolle Bikar und Bokak zu den wenigsten von Menschen beeinflussten Ökosystemen gehören. Wissenschaftler haben zahlreiche Arten dokumentiert, darunter bislang unbekannte Fischformen.

Die Korallenatolle Bikar und Bokak im westlichen Pazifik gelten laut neuesten Studien als zwei der intaktesten und am wenigsten menschlich beeinflussten Ökosysteme der Region - und möglicherweise der Welt. Das Forschungsteam um den Meeresökologen Alan Friedlander an der Universität Hawaii hat die Lebensräume und Artenvielfalt auf und um die Atolle mit Unterwasserkameras, Tauchgängen und einem U-Boot dokumentiert.

Forschungsergebnisse der Atolle

Die Untersuchungen deckten 15 Seevogelkolonien mit mutmaßlicher Brutaktivität auf. Zusätzlich wurden 266 Gruppen von Rifffischen und über 200 Gruppen farbenfroher Tiefsee-Fische identifiziert. Die Vielfalt umfasste 15 Gruppen von Raubfischen, darunter Haie und Makrelen, von denen 14 bislang noch nicht in den Marshallinseln verzeichnet waren. Zwei dieser Gruppen dürften vollständig unbekannte Arten sein.

Also read Formel 2: Warum Isack Hadjar Ergebnisse im Nachwuchs für wenig aussagekräftig hält

Die Artenvielfalt reicht von zebraartig gestreiften Riesenmuscheln über die seltenen Büffelkopf-Papageifische bis hin zu Grünen Meeresschildkröten. Friedlander betont, dass die Atolle zu den besten ökologischen Referenzsystemen zählen, um zu verstehen, was an anderen Orten verloren gegangen ist.

Einzigartige Umweltbedingungen

Der Abstand der Atolle zu anderen Landmassen und die behütete Umgebung haben eine nahezu unbekümmte Biodiversität ermöglicht. Laut den Forschern haben die Atolle 48.000 Quadratkilometer zur Region hinzugefügt, die bislang von den Marshallinseln kontaktiert wurden. Diese Fläche enthält weniger menschliche Einflüsse als nahezu jedes andere Gebiet auf der Erde, von der Tiefsee bis zu den höchsten Bergen.

Advertisement

Die Forschung hebt die Notwendigkeit hervor, die Atolle als Schutzgebiet zu erhalten, um die ursprüngliche Biodiversität zu bewahren, da sie ein Muster für zukünftige Umweltstudien und -schutzprogramme bieten könnten.

Zukünftige Forschungspläne

Friedlander und sein Team planen, die gewonnenen Daten zu nutzen, um vergleichende Studien mit anderen Pazifikregionen durchzuführen. Die Weiterentwicklung der Technologie, wie zum Beispiel autonome Unterwasserfahrzeuge, wird als Schlüssel zur weiteren Untersuchung der ecologischen Prozesse angesehen.

Die Ergebnisse sollen dem globalen Verständniss des marinen Lebensraums zugutekommen und als Basis für Schutzstrategien dienen. Die Atolle stehen dadurch im Fokus internationaler Umweltorganisationen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die sich für einen konsequenten Erhalt der marinen Artenvielfalt einsetzen.