Der Mafiaboss Koray T. bricht sein Schweigen aus Istanbul. Die Berliner Polizei dementiert Angaben zur Festnahme und bestätigt aktive Fahndung nach den Großrazzien.

Der gesuchte Berliner Mafiaboss Koray T. hat nach monatelanger Flucht und Haftbefehl erstmals öffentlich Stellung bezogen. Der 32-Jährige, bekannt unter dem Spitznamen Cowboy, meldete sich am vergangenen Tag über die soziale Plattform Instagram direkt an den ZDF -Reporter Thomas Heise, um sein Schweigen zu brechen. Er bestätigte darin seine Identität und den aktuellen Aufenthaltsort in der Türkei, während die Berliner Polizei die Kenntnis über eine bevorstehende Festnahme strikt dementiert und die Fahndung fortsetzt.

Koray T. bestätigt Identität aus Istanbul

Koray T. erklärte in seinem Statement direkt, dass er tatsächlich der gesuchte Boss der sogenannten Teenager-Mafia sei. Auf die nachdrückliche Frage des Reporters, wo er sich zur Zeit aufhalte, gab er an, dass er sich gegenwärtig in Istanbul befinde. Er fügte hinzu, dass dieser Ort der Polizei bekannt sei, was auf ein gewisses Selbstbewusstsein oder eine gezielte Provokation der Ermittlungsbehörden hindeuten könnte.

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Die Berliner Polizei reagierte umgehend auf diese Angaben und widersprach öffentlich der impliziten Aussage, man habe ihn bereits gesichert. Ein Sprecher der Behörde betonte, dass man über den genauen Aufenthaltsort des Tathergangs keine konkreten Informationen besitze, die eine sofortige Festnahme in der Türkei ermöglichen würden. Die Fahndung durch das Landeskriminalamt (LKA)laufe weiterhin auf Hochtouren.

Die Fluchtgeschichte von Koray T. ist komplex. Der 2022 aus dem Gefängnis geflohene Täter hielt sich lange Zeit in Dubai auf, von wo aus er laut Polizeiberichten seine Schergen via Videoanruf steuerte. Seine kriminelle Karriere begann bereits früher, als er wegen Mordes verurteilt war. Im September 2025 gründete er mit Schulfreund Seyit D., genannt Ilyas oder Sosa, und weiteren Beschuldigten einen Berliner Ableger einer türkischen Organisation.

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Schutzgelderpressung und Gewaltverbrechen

Der Kern der Vorwürfe gegen die Gruppe umfasst massive Erpressung türkischer Geschäftsleute sowie wiederholte Schießereien in Berlin. Koray T. bestreitet zwar die Urheberschaft bei konkreten Vorfällen wie der Schießerei in Kreuzberg. Er behauptet vielmehr, dass jemand mit dem gleichen Namen in seinem Namen telefoniert habe, um ihm Schaden zuzufügen oder ihn in ein schlechtes Licht zu rücken.

Trotz seiner Abstreitungen taucht Koray T. in den Akten der Ermittlungsgruppe Ferrum regelmäßig auf. Ein mitgeschnittenes Telefonat, in dem er angeblich eine Schießerei zugibt und mit Vergeltung droht, belastet die Lage. Kronzeugen beschreiben ihn als wahnsinnig, rachsüchtig und zerstörerisch. Sie schildern, wie er bei Anschlägen auf Geschäfte per Video die Täter anfeuerte, ohne Angst zu haben und ungehindert schießen zu sollen.

Durch die Aussagen dieser Kronzeugen konnten nahezu 50 Festnahmen in Berlin erfolgen. Das Geschäftsmodell der Teenager-Mafia ist durch eine strenge Hierarchie gekennzeichnet und umfasst neben der Schutzgelderpressung auch Raubüberfälle, den Handel mit Drogen und illegalen Waffen. Diese Aktivitäten haben die Sicherheitslage in der Hauptstadt maßgeblich belastet und zu einem massiven Polizeieinsatz geführt.

Festnahmen und Waffenarsenal gesichert

Als Reaktion auf die zunehmende Gewalt wurde die Besondere Aufbauorganisation Ferrum ins Leben gerufen. Diese spezialisierte Einheit des LKA besteht aus rund 110 Polizisten, die speziell für die Bekämpfung dieser organisierten Kriminalstruktur zuständig sind. Die Arbeit dieser Einheit hat bereits konkrete Früchte getragen und zeigt die Dringlichkeit der Lage.

Die Zahlen der vergangenen Monate sind alarmierend. Im ersten Halbjahr 2026 wurden bereits 585 Fälle registriert, in denen geschossen oder mit einer Schusswaffe gedroht wurde. Im gesamten Vorjahr lag die Zahl bei 19 solchen Vorfällen. Die Steigerung verdeutlicht die Eskalation der Gewalt durch die Mafiabande. Die Polizei konnte bei ihren Maßnahmen 288 Verdächtige festnehmen.

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Neben den Inhaftierungen sicherten die Beamten 73 scharfe Schusswaffen und rund 3400 Schuss scharfe Munition. Aktuell sitzen 51 mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die Menge an sichergestelltem Kriegsmaterial unterstreicht die Gefahr, die von dieser spezifischen Gang ausgeht. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass die Zerschlagung der Struktur weiter voranschreitet.

Vater Ahmed T. und aktuelle Entwicklungen

Nicht nur Koray T. selbst, auch sein Umfeld wird massiv untersucht. Gegen seinen 63-jährigen Vater Ahmed T. läuft ein Ermittlungsverfahren. Dieser soll sich um die finanziellen Ströme der Organisation gekümmert und die Opfer für Erpressungsdelikte ausgewählt haben. Zudem wird ihm nachgesagt, Waffen organisiert zu haben, darunter die Handgranate, die im Dezember 2025 in einem leeren Nachtklub explodierte.

Koray T. verteidigt seinen Vater in dem Video-Interview scharf. Er betonte, dass sein Vater ein sehr alter Mann sei und bereits in Rente lebe. Er versicherte, dass dieser mit den gewaltsamen Verbrechen und den aktuellen Ermittlungen nichts zu tun habe. Dieses Dementi steht im krassen Widerspruch zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, die eine zentrale Rolle der Familie im Netzwerk postulieren.

Die Situation bleibt hochdynamisch. Während Koray T. behauptet, nichts mit den Gewalttaten zu tun zu haben, belegen die Aktenlage und Zeugenaussagen das Gegenteil. Die Berliner Polizei hält an der Fahndung nach dem Fluchtziel Istanbul fest. Es ist unklar, wann oder ob eine Auslieferung oder Festnahme im Ausland geplant ist. Die Jagd auf den Mafiaboss geht indes weiter.