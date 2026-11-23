Eine aktuelle Forsa-Studie im Auftrag der Körber-Stiftung zeigt, dass 53 Prozent der Wähler keine militärische Unterstützung für die Ukraine wollen. Nur 46 Prozent sprechen sich dafür aus, wobei es starke parteipolitische Unterschiede gibt.

Eine repräsentative Umfrage, durchgeführt von Forsa im Auftrag der Körber-Stiftung, offenbart ein deutliches Umdenken in der deutschen Öffentlichkeit bezüglich des Ukraine-Konflikts. Die Ergebnisse zeigen, dass eine knappe Mehrheit der Wahlberechtigten einer direkten militärischen Beteiligung Deutschlands am Krieg gegen Russland ablehnend gegenübersteht. Diese klare Haltung spiegelt die wachsende Skepsis wider, die in der Bevölkerung gegenüber einer Eskalation des Konflikts herrscht und die politische Debatte über weitere Hilfslieferungen neu justiert.

Umfrageergebnisse zur militärischen Hilfe

Bei der Befragung vom 15. bis 28. September sprach sich eine Mehrheit von 53 Prozent der 1501 telefonisch befragten Wahlberechtigten gegen eine militärische Unterstützung der Ukraine aus. Lediglich 46 Prozent der Befragten äußerten ihre Zustimmung zu einer solchen Intervention. Die gestellte Frage bezog sich auf militärische Hilfe insgesamt, was explizit auch die Lieferung von Waffen und militärischem Equipment einschließt. Dieses Ergebnis markiert einen signifikanten Wendepunkt in der öffentlichen Meinung, da es eine klare Mehrheit gegen die Ausweitung der Unterstützung über rein zivile oder rein defensive Waffenlieferungen hinaus etabliert.

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Parteiliche Zerrissenheit im Parteienspektrum

Die Unterstützung für eine militärische Intervention ist stark von der parteipolitischen Verankerung der Befragten abhängig. Während unter den Wählern der Grünen mit 73 Prozent eine große Mehrheit für Militärhilfe ist, sieht es bei der Union mit 67 Prozent ähnlich aus. Auch die SPD-Anhänger zeigen mit 64 Prozent eine klare Mehrheit für die Unterstützung. Überraschend hoch ist das Echo sogar unter den Anhängern der Linken, wo 61 Prozent die Militärspritze befürworten. Im krassen Gegensatz dazu steht die AfD, bei der nur elf Prozent der Befragten eine militärische Unterstützung der Ukraine befürworten. Dies unterstreicht die tiefe politische Polarisierung in Deutschland bezüglich der Außen- und Sicherheitspolitik im Kontext des Krieges.

Skepsis gegenüber dem Ausbau der Bundeswehr

Neben der Ukraine-Frage zeigte die Umfrage auch deutliche Vorbehalte gegenüber dem Ausbau der deutschen Streitkräfte. 54 Prozent der Befragten halten das Ziel der Bundesregierung für grundsätzlich falsch, die Bundeswehr bis 2039 zur stärksten Armee Europas zu machen. Nur 45 Prozent befürworten diese Ambition, wobei unter den Unionswählern mit 69 Prozent eine klare Mehrheit dahintersteht. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Ruf nach einer stärkeren militärischen Präsenz und Aufrüstung in Teilen der Bevölkerung auf Widerstand stößt, obwohl die politische Führungsebene den Verteidigungsstandort Deutschland stärken will.

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Verantwortung gegenüber Israel und Generationenkonflikt

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Untersuchung betraf die historisch-moralische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel. Die Forsa-Studie ergab, dass 75 Prozent der jungen Befragten zwischen 18 und 29 Jahren einer besonderen Verpflichtung Deutschlands aufgrund der historischen Schuld ablehnend gegenüberstehen. Unter den 60 Jahren und älteren Befragten ist diese Ablehnung mit 52 Prozent deutlich geringer ausgeprägt. Dieser Generationenunterschied zeigt, dass die Interpretation der historischen Verantwortung für die heutige Außenpolitik stark zwischen den Altersgruppen divergiert.

Unsicherheit im Ernstfall und nukleare Abschreckung

Die Umfrage wirft auch Fragen zur Glaubwürdigkeit deutscher Sicherheitsgarantien auf. Ein signifikanter Teil der Bevölkerung zweifelt daran, dass Deutschland im Ernstfall auf den nuklearen Schutzschirm der Vereinigten Staaten oder der NATO vertrauen kann, ohne selbst in die Konfliktdynamik hineingezogen zu werden. Diese Unsicherheit trägt zur Zurückhaltung bei der Forderung nach aktiver militärischer Unterstützung bei. Die Bevölkerung scheint vorsichtiger zu agieren, als es die politischen Eliten oft darstellen, was die Komplexität der Entscheidungsfindung für die Bundesregierung erheblich erhöht. Die Daten legen nahe, dass eine weitere Eskalation ohne breiten gesellschaftlichen Konsens politische und gesellschaftliche Risiken birgt.