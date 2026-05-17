Korean Manhwa Anime Plots Seasoned Silence After Exclusive Crunchyroll Announcement

Since almost two years, fans have been eagerly waiting for updates on a planned Anime adaptation of the Korean Manhwa, 'Omniscient Reader's Viewpoint', which many consider as the fierce competitor of Solo Leveling. A notification exclusive to Crunchyroll revealed plans for an Anime adaptation for 2027 from Aniplex, the producer of Solo Leveling as well. Both the announcement and silence that followed it piqued curiosity, only fueling speculations.

Seit fast zwei Jahren warten Fans auf neue Infos zum geplanten Anime vonOmniscient Reader<>b>sKoreaner Manhwa, den viele als den einzigen ernsthaften Konkurrenten von Solo Leveling betrachten.

Darin heißt es, dass eine TV-Anime-Adaption von Omniscient Reader's Viewpoint für 2027 geplant sei, die von Aniplex produziert wird. \r

Eine Bestätigung von offizieller Seite steht allerdings noch aus. \r

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Apropos Aniplex: derselbe Produzent, der Solo Leveling gemeinsam mit dem Studio A-1 Pictures zum Hit-Anime erhoben hat, steht kurioserweise auch hinter Omniscient Reader's Viewpoint. Das schürt Erwartungen – auch bei uns:\r

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Angekündigt wurde die Umsetzung indes am 7.

Juli 2024 beim Crunchyroll-Panel der Anime Expo – mit einem Key Visual und einem ersten Teaser. \r

Crunchyroll bestätigte später Streaming-Rechte für Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, den Nahen Osten, die GUS und den indischen Subkontinent. Seitdem herrschte nahezu vollständige Funkstille





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