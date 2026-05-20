Koreanischer Action-RPG-Hoffnungsträger The Relic: First Guardian erhält verschieben Startdatum

Der südkoreanische Entwicklerstudio ist bekannt für seine Souls-like-Spiele, die mit Anleihen aus The Witcher und Elden Ring aufwarten. Die Veröffentlichung des Titels war ursprünglich für den 26. Mai 2026 geplant, dann aber auf "später diesen Sommer" verschoben, um dem Team mehr Zeit zum "Feinschliff" dersemi-offenen Welt zu gewähren.

Es steht ein im DACH-Raum bislang vergleichsweise unbekannter Action-RPG-Hoffnungsträger aus Südkorea kurz vor dem Sprung auf den Gaming-PC. Der Souls-like-Titel des Entwicklerstudios wurde am 9.

April 2026 verschoben und soll voraussichtlich bis spätestens Mitte Juli erscheinen. DerPublisher spricht von einem "höchst ambitionierten Titel", der bereits Jahre hartes Arbeit mitgebracht hat. Einige trailers dafür waren bereits zu sehen. Das Ziel des Studios war nun, mehr Entwicklungszeit für den "Feinschliff" der semi-offenen Welt zu erhalten





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