Koreanischer Hang-Seng (KOSPI) punktet stark, Sea Ltd. erzielt überdurchschnittliche Ergebnisse [Exkursion]

Der koreanische Hang Seng (KOSPI) hat in den letzten Monaten eine fulminante wirtschaftliche Entwicklung erlebt, während sich andere Indices verschlechtert haben.

Der koreanische Hang Seng (KOSPI) startete die Unternehmensrally furchtheindend, ehe er extrem explosiv wurde. Unter Jahreshorizont hat sich der Index verdreifacht, was fast 200 % Zuwächse betraf.

Die Kursentwicklung spricht für sich. Sea Ltd. erzielte einen Umsatzanstieg von 46,6 % und liegt mit 1,03 Mrd. USD im adj. EBITDA über dem Konsens von 897 Mio.

USD. Diese Konkurrenzfähigkeit unterscheidet Sea Ltd. deutlich von der einstigen Anlaufstelle Mercadolibre. Halozyme liefert im ersten Quartal klar über den Erwartungen ab und liefert damit ein positives Signal. In einer Webinar-Serienschau diskutieren wir gemeinsam aktuelle Entwicklungen am Krypto-Markt: Stimmungslage, Kursverläufe und Perspektiven der wichtigsten Coins.

Die Anleger haben die geopolitische Dimension des Iran-Krieges abgehakt. Inflation scheint keine aktuelleTopic zu sein. Ein dritter Effekt dominiert immer mehr die Medien und die Märkte





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