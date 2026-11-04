Korona-Impfung wird zur Selbstzahlerleistung in Deutschland

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten für die Corona-Impfung ab sofort nicht mehr. Nur Risikogruppen erhalten noch einen Anspruch auf kostenlose Schutzimpfungen.

Die gesetzliche Krankenversicherung stellt die Kostenübernahme für die Coronaimpfung in Deutschland ein. Ab sofort gelten diese Schutzimpfungen für die breite Bevölkerung als Selbstzahlerleistung. Versicherte müssen die rund 100 Euro für den Piks fortan aus eigener Tasche begleichen. Diese fundamentale Änderung der Versorgungsstruktur trat Ende Oktober in Kraft und hat unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf Millionen von Patienten in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Gremium hebt Impfempfehlungen für Allgemeinbevölkerung auf

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die aktualisierten Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) verbindlich in die Schutzimpfungs-Richtlinie übernommen. Der Ausschuss begründet diesen Schritt mit der veränderten epidemiologischen Lage, die sich durch die hohe Durchimpfungsrate und natürliche Immunität ergeben hat. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) weisen heute mehr als 95 Prozent der erwachsenen Bevölkerung eine breite Immunität gegen das Virus auf. Diese Seropositivität resultiert sowohl aus vorherigen Impfungen als auch aus durchlaufenen Infektionen in der Vergangenheit. Die frühere Vorgabe, mindestens drei Impfschübe oder durchstandene Infektionen für einen Vollschutz vorauszusetzen, gilt somit als überholt.

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Risikogruppen erhalten weiterhin kostenlosen Impfschutz

Trotz der allgemeinen Kostenpflicht bleiben klare Ausnahmen für vulnerable Personengruppen bestehen. Menschen über 75 Jahren erhalten weiterhin die jährliche Auffrischimpfung kostenlos. Ebenso profitieren Personen mit medizinisch dokumentiertem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf von der Kostenübernahme. Dazu zählen ausdrücklich bestimmte Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich, die einer hohen Expositionsgefahr ausgesetzt sind. Auch Schwangeren mit spezifischen Risikofaktoren wird die Impfung von medizinischer Seite noch immer dringenst empfohlen. Für diese Gruppen bleibt der Zugang zur präventiven Medizin ohne finanzielle Hürden gesichert.

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Medizinische Experten betonen anhaltende Gefährdungslage

Experten warnen davor, die aktuelle Entwicklung als Ende der Pandemie zu interpretieren. Prof. Stephan Baldus, Direktor der Kardiologie an der Uniklinik Köln, betont ausdrücklich, dass das Virus zwar häufig mildere Verläufe zeigt, aber keineswegs als harmlos eingestuft werden darf. Er warnt insbesondere Patienten mit Vorerkrankungen, da eine Infektion bis heute schwere kardiovaskuläre Folgen haben kann. Vor jeder Coronawelle sollte daher eine individuelle ärztliche Beurteilung erfolgen. Die medizinische Community empfiehlt dennoch eine sorgfältige Prüfung der persönlichen Risikoprofile. Unsichere Versicherte sind angehalten, vor einer Inanspruchnahme die jeweilige Krankenkasse oder ihren behandelnden Arzt zu konsultieren.

Statistische Rückgänge rechtfertigen neue Kostenstruktur

Die Entscheidung zur Einstellung der Subventionierung basiert auf signifikanten Rückgangsraten bei kritischen Gesundheitsindikatoren. Laut den aktuellen Daten des RKI sind die Zahlen für Coronabedingte Krankenhausaufenthalte drastisch gefallen. Auch die coronaverursachten Todesfälle liegen deutlich unter den Werten der Vorjahre. Diese epidemiologischen Erfolge werden als Hauptgrund für die Neuausrichtung der gesetzlichen Leistungspalette angeführt. Die Kosten-Nutzen-Bewertung hat sich somit verschoben, weshalb die finanzielle Verantwortung nun teilweise bei den Bürgern liegen soll. Die neue Struktur soll Ressourcen für dringendere medizinische Bedürfnisse freisetzen.