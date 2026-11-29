Der Artikel reflektiert über die ständige Bewertung und Kommentierung von Frauenkörpern. Anhand einer Anekdote aus einer Klinik zeigt die Autorin, wie selbst in sensiblen Momenten fremde Urteile über das Ausgrenzen von Körperteilen bis zu unerwünschten Komplimenten reichen. Sie kontrastiert dies mit der Strategie einer Freundin, die durch ein Alter Ego ihre Körperakzeptanz zurückgewinnt, und kritisiert die gesellschaftliche Praxis, Frauenkörper stets öffentlich zu diskutieren.

ie nennt sich Mrs. Stretchy Screams. Wenn meine Freundin sich in ihrem Körper unwohl fühlt oder beim Sex unverbunden, dann schlüpft sie in die Rolle ihres Alter Egos.

Screams ist selbstbewusst und sinnlich, sie liebt ihre Kurven und Dellen, ihre Neurodermitis und die hängenden Brüste. Ich lache, als meine Freundin mir davon erzählt. Was für eine kluge Rückeroberungsstrategie in einer Gesellschaft, die Frauen ihre Körper stiehlt..

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„Seit meiner Kindheit kriege ich zu hören, mein Körper ist für die Blicke der anderen da, für die Schönheit, für die Verführung. “ Der weibliche Körper wird öffentlich besprochen, egal, wie er aussieht. Ich war mal „Spinne“, mal „stämmig“, mal hatte ich ein „Brett mit Warzen“, mal Brüste, mit denen „man jemanden erschlagen kann“. Um das zu ertragen, habe ich die entgegengesetzte Strategie meiner Freundin gewählt: die körperlose.