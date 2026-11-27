In Hessen randaliert ein Mann in einem Mehrfamilienhaus. Als Polizisten eintreffen, reagiert er aggressiv. Die Beamten nehmen ihn zwar fest, dabei wird er jedoch verletzt und muss wiederbelebt werden. Nun wird gegen die Männer ermittelt. In Hamburg fallen Urteile in ähnlichen Fällen.

In Hessen randaliert ein Mann in einem Mehrfamilienhaus. Als Polizisten eintreffen, reagiert er aggressiv. Die Beamten nehmen ihn zwar fest, dabei wird er jedoch verletzt und muss wiederbelebt werden.

Nun wird gegen die Männer ermittelt. In Hamburg fallen Urteile in ähnlichen Fällen. Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Randalierers im Main-Taunus-Kreis wird gegen vier Polizistinnen und Polizisten wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt ermittelt. Nach Angaben des hessischen Landeskriminalamts in Wiesbaden wurde der 34-jährige Mann während einer Festnahme schwer verletzt, musste reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Er befinde sich in einem "kritischen Zustand". Laut LKA war die Polizei am 20. November zu einem Einsatz gerufen worden. Eine Frau hatte den mutmaßlichen Randalierer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gemeldet.