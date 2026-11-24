Antikorruptionsbehörde NABU ermittelt gegen Ex-Vizepremier Chernyshov. Estland schließt Grenze zu Russland, Nato verlegt AWACS nach Polen. Ungarn blockiert EU-Haushalt.

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU hat ein drittes Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Vizepremierminister Oleksiy Chernyshov eröffnet. Wie die Zeitung "Kyiv Independent" berichtet, steht Chernyshov wegen schwerer Korruptionsvorwürfe im Fokus der Justiz. Den Behörden zufolge sollen illegale Zahlungen und Missbräuche im Amt begangen worden sein, die zu erheblichen Schäden geführt haben.

Korruptionsvorwürfe gegen Oleksiy Chernyshov

Den konkreten Ermittlungen der NABU zufolge wirft die Behörde dem Ex-Politiker vor, fünf Personen als private Fahrer und Leibwächter angestellt und diese Kosten über das Ministerium abgerechnet zu haben. Zwei weitere Mitarbeiter sollen Chernyshov bei dieser Konstruktion unterstützt haben. Die genauen finanziellen Schäden beziffert die Staatsanwaltschaft in diesem speziellen Fall nicht öffentlich. Dies fügt sich in ein Muster ein, da Chernyshov bereits in mehrere andere skandalöse Verfahren verwickelt ist.

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Bereits früher war Chernyshov im Zentrum eines großen Korruptionsskandals um den staatlichen Betreiber der ukrainischen Atomkraftwerke geraten. Ihm wird vorgeworfen, dabei umgerechnet mehr als 1,2 Millionen US-Dollar erhalten zu haben, mit denen er den Bau luxuriöser Villen in der Nähe von Kiew finanziert haben soll. Zudem gibt es Vorwürfe aus dem Jahr 2025, wonach Chernyshov darauf hingewirkt habe, dass ein Immobilienentwickler ein Grundstück in Kiew deutlich unter dem Marktwert kaufen konnte. Dadurch seien dem ukrainischen Staat bis zu 25 Millionen Dollar entgangen.

Estland schließt Grenze zu Russland

Estland hat angekündigt, die Grenzübergänge zu Russland ab dem 1. Dezember für mindestens sechs Monate zu schließen. Die estnische Regierung begründet diese Maßnahme mit der Angst vor Sabotageakten durch russische Geheimdienste. Man wirft Moskau vor, einen Brandanschlag auf ein estnisches Rüstungsunternehmen initiiert zu haben. Das russische Außenministerium reagierte darauf mit scharfer Kritik. Nach einem Termin mit dem estnischen Geschäftsträger in Moskau nannte Moskau die Maßnahme provokant, äußerst gefährlich und drohend für einen offenen Krieg.

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Die russische Führung wirft Estland vor, der Ukraine heimlich die Nutzung des eigenen Luftraums für Angriffe auf russische Ziele zu gestatten. Das estnische Außenministerium wies diese Darstellung in Tallinn entschieden zurück. Man bekräftigte, Estland habe die Nutzung des Staatsgebiets für Militäreinsätze eines anderen Landes niemals erlaubt und werde dies auch in Zukunft nicht tun. Andere Staaten in der Region hätten diese klare Haltung ebenfalls kommuniziert. Russland hatte seine Beteiligung an dem Rüstungsanschlag zuvor abgewiesen.

Nato reagiert auf russische Flugkörper in Polen

Als direkte Reaktion auf den Einschlag von drei russischen Marschflugkörpern in Polen hat die Nato ein AWACS-Frühwarnflugzeug in das Land verlegt. Der polnische Vize-Verteidigungsminister Pawel Zalewski bestätigte nach einem Treffen der Militärallianz in Brüssel, dass die Maschine dem NATO-Partner zur Verfügung gestellt wird. Das System soll es ermöglichen, derartige Bedrohungen besser abzuwehren und die Luftraumüberwachung zu verstärken.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft in Polen mitgeteilt, dass drei russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101 auf polnischem Staatsgebiet niedergegangen sind. Dieser Vorfall hat in der internationalen Gemeinschaft große Befürchtungen geschürt, dass der Krieg in der Ukraine unbemerkt auf Nato-Gebiet übergreifen könnte. Die im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen stationierten AWACS-Maschinen sind für die Nato zentral, um den Luftraum kontinuierlich zu überwachen und Angriffe frühzeitig zu erkennen.

Ungarn blockiert EU-Haushalt und Ukraine-Hilfe

Ungarn hat sich entschieden gegen eine Verknüpfung des EU-Haushaltsentwurfs für die kommenden sieben Jahre mit weiteren Hilfen für die Ukraine gestellt. Wie die russische Nachrichtenagentur "Tass" meldete, erklärte der ungarische Regierungschef Peter, dass politische Kräfte versuchen würden, die Verhandlungen des Siebenjahreshaushalts auf die Ukraine-Finanzierung zu fokussieren. Die ungarische Regierung habe jedoch eine klare Position: Beide Themen müssten strikt getrennt voneinander betrachtet werden.

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Peter gab bekannt, er habe dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, im Vorfeld des Gipfels deutlich gemacht, dass der aktuelle Haushaltsentwurf keine Einigung zwischen den 27 Mitgliedsstaaten herbeiführen werde. Ungarn sei unzufrieden damit, dass das Dokument eine Kürzung der zugewiesenen Mittel bei gleichzeitiger Erhöhung der geforderten Beiträge vorsehe. Darüber hinaus kritisiert Budapest, dass die Verwendung dieser Mittel an die Erfüllung komplexer Bedingungen geknüpft werden soll. Die von Ungarn erwarteten Finanzbeiträge müssten stattdessen den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes entsprechen.

Finnland reagiert auf russischen Hubschrauber

Die finnische Regierung hat den russischen Botschafter bestellt, nachdem ein mutmaßlicher russischer Hubschrauber den finnischen Luftraum verletzt hat. Das finnische Außenministerium verurteilte den illegalen Angriffskrieg Russlands und die Eskalation der Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine aufs Schärfste. Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Finnischen Meerbusen in der Nähe der russischen Insel Gogland.

Hintergrund ist ein Zwischenfall, bei dem der russische Frachter "Sparta II" von einer ukrainischen Drohne getroffen wurde. Finnlands Verteidigungsminister Antti Häkkänen erklärte, der mutmaßliche Luftraumverstoß könnte mit Rettungs- oder Überwachungsmaßnahmen zusammenhängen, die Finnland aufgrund der Schäden an dem Frachtschiff eingeleitet hat. Dies unterstreicht die angespannte Sicherheitslage an den Grenzen Finnlands und der anderen nordischen Staaten, die aufgrund der geopolitischen Lage wachsamer denn je sind.