Korruptionsfahndung in Ungarn: Milliardensumme aufgedeckt

Ungarische Ermittler haben unter anderem vergrabene Millionen aufgedeckt. Die NVVH enthüllt das Ausmaß der Korruption unter Viktor Orbán.

Ungarische Ermittler haben bei einer spektakulären Razzia Bargeld im Wert von rund 17,6 Millionen Euro sichergestellt. Die neue Antikorruptionsbehörde NVVH gab bekannt, dass große Summen in verschiedenen Währungen versteckt in Wäldern, landwirtschaftlichen Gebäuden und Lagerhallen gefunden wurden. Ein Teil des Geldes lag sogar unter der Erde vergraben.

Massiver Fund bei Anti-Korruptionsbehörden

Die NVVH erklärte, dass die gefundenen Geldmengen in einem hochwertigen Tresor an einem geheimen Ort sowie in einem Wohnhaus lagen. Zwölf Mitarbeiter des ungarischen Schatzamtes brauchten acht Stunden, um die gewaltige Beute mit fünf Geldzählmaschinen zu zählen. In einem Video, das der neue Ministerpräsident Peter Magyar in den sozialen Medien verbreitete, ist zu sehen, wie Ermittler ein Geldversteck ausheben.

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Seszták und sein Netzwerk stehen zur Rede

István Seszták, ein früherer Minister des abgewählten Regierungschefs, wird vorgeworfen, rund 34 Millionen Euro an Bestechungs- und Schmiergeldern kassiert zu haben. Er sitzt seit Ende September in Gewahrsam. Seszták ist nicht der Einzige aus dem Umfeld von Viktor Orbán, gegen den die Ermittler vorgehen. Erst am vergangenen Montag wurde auch Orbáns jüngerer Bruder Aron festgenommen.

Weitere Festnahmen im politischen Umfeld

Gegen Aron Orbán wird wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Einflussnahme ermittelt. Zudem sitzt der frühere Zentralbankchef György Matolcsy in Haft. Laut Staatsanwaltschaft geht es bei ihm um den mutmaßlichen Missbrauch einer Stiftung der Zentralbank. Diese Reihe von Festnahmen unterstreicht die weitreichenden Untersuchungen gegen das alte Machtgebilde.

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Peter Magyar sieht Beweise für ein kriminelles System

Der neue Ministerpräsident Peter Magyar hatte nach seinem Wahlsieg im April versprochen, das angeblich kriminelle Netzwerk von Viktor Orbán offenzulegen. Er feierte den Millionenfund auf Facebook jetzt als Beweis für ein korruptes System. "Von heute an ist Viktor Orban ein erwiesener Mafiaboss. Ein gestürzter Mafiaboss", erklärte er. Der spektakuläre Fund dürfte den Druck auf Orbán weiter erhöhen.

Orbán weist Vorwürfe als politische Tyrannei zurück

Orbán selbst weist die Vorwürfe zurück. Er bezeichnet die Ermittlungen und Festnahmen als politische Tyrannei, mit der er von der politischen Bühne verdrängt werden solle. Die Ermittler müssen nun klären, woher genau die in Wäldern und Gebäuden versteckten Millionen stammen und wer noch von dem mutmaßlichen System profitiert haben könnte. Ein Gesetzentwurf zur Gründung der NVVH war am 9. Juli 2026 von der Magyar-Regierung ins Parlament eingebracht worden.