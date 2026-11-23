Prozessbeginn in Wuppertal: Ein Manager der Vaillant-Gruppe steht wegen 17,5 Millionen Euro Bestechung durch chinesische Lieferanten in der Anklage. Fakten zum Verfahren.

Ein rechtskräftiger Prozessbeginn steht am Dienstag im Fokus der Wirtschaftskriminalliste. Das Landgericht in Wuppertal verhandelt ab 9.30 Uhr gegen den 53-jährigen Ex- Manager der Remscheider Unternehmensgruppe Vaillant. Die Anklage sieht Korruption sverdacht vor, da der Angeklagte von chinesischen Lieferanten 17,5 Millionen Euro an Schmiergeldern eingefordert und kassiert haben soll.

Anklage wegen 124 Fällen von Untreue und Bestechlichkeit

Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft hat die schweren Vorwürfe mit einer detaillierten Anklage belegt. Der Fokus liegt auf besonders schwerer Bestechlichkeit sowie Untreue in exakt 124 Fällen. Die Behörde wirft dem Manager vor, systematisch gegen die Interessen seines Arbeitgebers gehandelt zu haben, um persönliche Bereicherungen zu erzielen. Die Summe von 17,5 Millionen Euro repräsentiert dabei das Gesamtvolumen der mutmaßlichen illegalen Zahlungen über den gesamten Zeitraum der Taten.

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Geld statt Preisnachlässigen bei 25 Zulieferern

Laut der Anklageschrift verzichtete der Manager bewusst auf die eigentlich notwendige harte Verhandlungsführung. Anstatt als Kaufkraft für den Industriekonzern nach Preisnachlässigen bei den Lieferanten zu streben, forderte er stattdessen direkte Geldzahlungen an. Er soll dies von mindestens 25 verschiedenen Zulieferern wiederholt eingefordert haben. Die Bedingung für diese Zahlungen war, dass die zahlenden Firmen weiterhin den Vorzug vor konkurrierenden Anbietern erhalten sollten.

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Verteidigung sieht Intrige der Ehefrau im Hintergrund

Der Angeklagte hat sich im Verfahrensverlauf gegen die Vorwürfe gewehrt. In seiner Verteidigung bestreitet er jegliche Schuld an den ihm vorgeworfenen Taten. Stattdessen führt er an, dass es sich bei den Anschuldigungen um eine inszenierte Intrige seiner eigenen Frau handle. Diese Darstellung steht im eklatanten Widerspruch zu den umfangreichen Beweisen der Staatsanwaltschaft, die ein strukturiertes Muster von Vorteilsannahmen dokumentieren wollen. Das Gericht muss nun prüfen, ob diese Verteidigungsstrategie haltbar ist.

Verfahrensablauf bis Februar 2027 geplant

Die justiziellen Konsequenzen für die Unternehmensgruppe und den Manager sind beträchtlich. Das Landgericht hat den procedural Rahmen für die Aufklärung der 124 Fälle bereits festgelegt. Insgesamt sind elf Verhandlungstage bis Februar 2027 im Kalender vorgesehen. Dieser Zeitplan dient dazu, die komplexen finanziellen Ströme und die Kommunikation mit den chinesischen Lieferanten lückenlos nachzuvollziehen. Der Angeklagte muss mit einer möglichen Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen, falls die Gerichte der Anklage folgen.