Ein hochrangiger Feuerwehrbeamter in Dresden soll seine Position genutzt haben, um über seine eigene Firma überhöhte Rechnungen an seinen Arbeitgeber zu stellen.

In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden ist ein Fall von mutmaßlicher Korruption ans Licht gekommen, der die Integrität des öffentlichen Dienstes massiv infrage stellt. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein hochrangiger Beamter der Berufsfeuerwehr , ein Obermaschinist namens André R., dem vorgeworfen wird, seine dienstliche Position systematisch für den persönlichen finanziellen Gewinn ausgenutzt zu haben.

Während er offiziell als Beamter für die Instandhaltung und Verwaltung der Feuerwehrfahrzeuge zuständig war, betrieb er parallel dazu ein privates Unternehmen, die BTS Brandschutztechnik Stolpen. Diese Firma wurde im Jahr 2016 gegründet und entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem beachtlichen mittelständischen Betrieb mit über 80 Mitarbeitern. Der rasante Aufstieg dieses Unternehmens scheint jedoch eng mit den geschäftlichen Beziehungen zu seinem eigenen Arbeitgeber verknüpft zu sein, was nun den Anlass für umfangreiche strafrechtliche Ermittlungen gibt.

Die Masche, mit der André R. vorgegangen sein soll, ist nach vorliegenden Informationen bemerkenswert simpel und doch effektiv. In seiner Funktion als Verantwortlicher für den Fahrzeugpark der Berufsfeuerwehr Dresden hatte er die Macht, Reparaturen und Wartungsarbeiten in Auftrag zu geben. Es besteht der dringende Verdacht, dass er die Fahrzeuge der Feuerwehr gezielt an seine eigene Firma zur Reparatur übermittelte. Besonders brisant ist dabei, dass die entsprechenden Abrechnungen laut Berichten der BILD-Zeitung und der Staatsanwaltschaft als fantasievoll und haarsträubend beschrieben werden.

Trotz dieser offensichtlichen Unregelmäßigkeiten wurden die Rechnungen von ranghöheren Kollegen und Vorgesetzten ohne nennenswerte Bedenken abgesegnet. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren flossen so mutmaßlich Hunderttausende von Euro aus den öffentlichen Kassen direkt in die Taschen des Beamten. Diese Gelder wurden letztlich von den Steuerzahlern getragen, während die internen Kontrollmechanismen der Stadt Dresden offenbar vollständig versagten. Die Aufdeckung dieses Falls wirft ein Schlaglicht auf die mangelhaften Compliance-Strukturen innerhalb des Brand- und Katastrophenschutzamtes.

Es stellt sich die dringende Frage, wie es sein konnte, dass solch auffällige Abrechnungen über Jahre hinweg unentdeckt blieben und wer genau in der Führungsebene die Aufsichtspflicht verletzt hat. In diesem Zusammenhang werden auch Vorwürfe gegen den derzeitigen Amtsleiter, Dr. Michael Katzsch, laut. In den Feuerwachen Dresdens wird berichtet, dass Dr. Katzsch möglicherweise privat von einer Firma André R.s profitiert habe, indem er dort ein Wohnmobil ausbauen ließ.

Obwohl ein Sprecher der Stadt, Alexander Buchmann, die Vorwürfe nicht explizit dementiert, betont er, dass die internen Abläufe derzeit einer gründlichen Prüfung unterzogen werden und man in engem Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden stehe. Die Verflechtungen zwischen privatem Profitstreben und öffentlicher Verantwortung scheinen hier ein Ausmaß erreicht zu haben, das an Berichte aus instabilen Staaten erinnert, jedoch im Herzen einer deutschen Großstadt stattfand.

Die Staatsanwaltschaft Dresden ist bereits seit zwei Jahren mit dem Fall befasst und hat Ermittlungen wegen Korruptionsvorwürfen gegen insgesamt fünf Beschuldigte eingeleitet. Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt bestätigte, dass insbesondere konkrete Werkstattabrechnungen im Fokus der Ermittlungen stehen.

Zudem wird geprüft, ob private Leistungen als Gegenleistung für die Vergabe von dienstlichen Aufträgen gewährt wurden. André R. selbst hat sich zu den Vorwürfen geäußert und betont, dass er die laufenden Ermittlungen respektiere und die vollständige Aufklärung unterstütze. Er warnt jedoch davor, ihn vor einem rechtskräftigen Urteil vorzuverurteilen. Er verwies auf das Wachstum seines Unternehmens und die damit einhergehende Delegation von Verantwortlichkeiten an verschiedene Führungsebenen, weshalb er sich zu einzelnen Rechnungen derzeit nicht öffentlich äußern wolle.

Er gab zudem an, sich aus dem Tagesgeschäft als Geschäftsführer zurückgezogen zu haben. Dennoch bleibt der Fall ein Paradebeispiel für das Risiko von Interessenkonflikten im öffentlichen Sektor, wenn Aufsicht und Ausführung in einer Person oder einem kleinen, geschlossenen Kreis vereint sind





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