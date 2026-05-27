Korruptionsskandal in Spanien: Polizei durchsucht Zentrale der regierenden Sozialistischen Partei

Der Korruptionsskandal in Spanien geht weiter. Die Polizei hat die Zentrale der regierenden Sozialistischen Partei PSOE von Premierminister Pedro Sánchez durchsucht. Ziel des gerichtlich angeordneten Einsatzes sei es gewesen, Informationen über eine mögliche illegale Parteifinanzierung zu sammeln.

Der Korruption sskandal in Spanien weitet sich immer weiter aus. Die Polizei hat die Zentrale der regierenden Sozialistischen Partei PSOE von Premierminister Pedro Sánchez durchsucht. Ziel des gerichtlich angeordneten Einsatzes sei es gewesen, Informationen über eine mögliche illegale Parteifinanzierung zu sammeln.

Für den ohnehin schon angezählten Premier dürfte die Luft immer dünner werden. Gegen Ex-Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero laufen bereits Ermittlungen. Laut dem spanischen Nationalen Gerichtshof soll es dabei vor allem um wirtschaftliche Vorteile für Zapatero und sein Umfeld gegangen sein. Im Zentrum steht ein Corona-Rettungskredit für die kleine Airline Plus Ultra: 2020 erhielt sie 53 Millionen Euro Staatshilfe, obwohl sie als wirtschaftlich unbedeutend galt.

Jetzt besteht der Verdacht, dass die Entscheidung politisch beeinflusst wurde. Zapatero soll diesen Deal als Berater eingefädelt und dafür 2 Millionen Euro erhalten haben.

Zudem werfen Kritiker ihm enge Kontakte zur korrupten sozialistischen Diktatur vor. Die Polizei hat sich zunächst hinter seinen Genossen Zapatero gestellt, doch der Druck auf ihn persönlich wächst. In Madrid gingen am Wochenende Zehntausende auf die Straße und forderten seinen Rücktritt. Die Demonstranten trugen spanische Flaggen und Transparente mit Aufschriften wie 'Rücktritt der sozialistischen Mafia'.

Besonders brisant ist der Fund im Tresor: Schmuck, Uhren und Luxusgegenstände, darunter diamantüberzogene Ketten, Ringe und Armreifen. Die Sekretärin erklärte, der Schmuck stamme aus einem Erbe von Zapateros Ehefrau. Dieser Schmuck wurde im Büro von Spaniens Ex-Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero beschlagnahmt





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