Kosovo: Ein Geheimtipp für Outdoor-Fans

Das kleine Land auf der Balkanhalbinsel bietet eine überraschend große Vielfalt für Outdoor-Fans. Wilde Natur, alte Städte und herzliche Gastgeber machen den Reiz aus.

Wer in Europa ursprüngliche Berglandschaften, klare Seen und wenig überlaufene Wanderwege sucht, sollte die Republik Kosovo auf dem Zettel haben. Das kleine Land auf der Balkanhalbinsel wird als Reise ziel oft übersehen - dabei bietet es eine überraschend große Vielfalt für Outdoor-Fans .

Der Kosovo liegt zwischen Serbien, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien und zählt mit rund 1,6 Millionen Einwohnern zu den kleineren Staaten der Region. Seit der Unabhängigkeitserklärung 2008 hat sich das Land weiterentwickelt, gilt touristisch aber noch immer als Geheimtipp. Wilde Natur, alte Städte und herzliche Gastgeber machen den Reiz aus, wiedes Landes gehört Prizren im Süden des Kosovo. Die Altstadt ist geprägt von Gebäuden im osmanischen und byzantinischen Stil, engen Gassen und kleinen Cafés.

Wahrzeichen der Stadt ist die historische Steinbrücke 'Ura e gurit' aus dem 16. Jahrhundert. Über der Stadt thront die Festung Kalaja e Prizrenit, die einen weiten Blick auf die Dächer der Stadt und das Sharr-Gebirge bietet. Im Sharr-Gebirge nahe der Grenze zu Nordmazedonien liegt Brezovica, das bekannteste Skigebiet des Kosovo.

Pisten, Skilifte und Berghütten erinnern an klassische Alpenorte, die Preise liegen jedoch oft niedriger. Im Winter lockt die schneesichere Höhenlage von bis zu 2500 Metern Skifahrer an. In den wärmeren Monaten kommen auf ihre Kosten, die die Berglandschaft mit ihren Blumenwiesen und seltenen Tierarten erkunden möchten. Zu den spektakulärsten Landschaften des Landes zählt die Rugova-Schlucht bei Peja nahe der montenegrinischen Grenze.

Die rund 25 Kilometer lange und bis zu 1000 Meter tiefe Schlucht gehört zu den bekanntesten Naturattraktionen des Kosovo. Als Teil des Nationalparks Bjeshkët e Nemuna bietet die Region zahlreiche Wanderwege, steile Felswände und Wasserfälle. Zu den Höhepunkten zählt der etwa 25 Meter hohe White-Drin-Wasserfall. Ein weiteres Naturhighlight ist der Leqinat-See im Westen des Landes.

Der smaragdgrüne Gletschersee liegt in den Bergen und ist nur zu Fuß erreichbar. Der Aufstieg dauert je nach Route zwei bis drei Stunden. Der Kosovo gilt grundsätzlich als sicheres Reiseziel. In abgelegenen Gegenden sollten Wanderer jedoch auf markierten Wegen bleiben, da in einzelnen Gebieten noch Minen liegen könnten.

Das Auswärtige Amt rät zudem von Reisen in Teile des Nordens des Landes ab. Am schnellsten erreichen Urlauber den Kosovo per Direktflug nach Pristina. Von Deutschland aus dauert die Anreise etwa zwei Stunden





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