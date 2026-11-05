Kospi bricht ein: KI-Sorgen und Ölpreiskrise belasten südkoreanische Börse

Der südkoreanische Leitindex Kospi stürzte um über acht Prozent ab. Angst vor KI-Investitionseinbrüchen und steigenden Ölpreisen durch Konflikte im Nahen Osten trieben die Verluste an.

Der südkoreanische Leitindex Kospi geriet in den frühen Handelsstunden unter extremen Druck und verzeichnete einen Einbruch von mehr als acht Prozent. Diese massive Abwärtsbewegung war das direkte Ergebnis einer Kombination aus globalen Ängsten vor einem Rückgang der Investitionen in Künstliche Intelligenz und regionalen geopolitischen Spannungen. Die Börse in Seoul sah sich gezwungen, den Handel vorübergehend zu stoppen, um eine weitere Destabilisierung des Marktes zu verhindern.

Massiver Einbruch des Kospi und Handelspause

Wegen der heftigen Kursverluste setzte die Börse in Seoul den Handel für 20 Minuten aus. Dieser sogenannte "Circuit Breaker" ist eine technische Sicherheitsvorrichtung, die aktiviert wird, um zu verhindern, dass Panikverkäufe den Markt weiter destabilisieren. Der Leitindex verlor dabei rasch einen значительный Teil seines Wertes, was auf eine sehr negative Stimmung unter den Anlegern hindeutet. Die Marktteilnehmer reagierten offenbar unmittelbar auf die negativen Signale, die von der Wall Street ausgingen.

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KI-Dilemma und US-Wahlen belasten die Tech-Sektoren

Die Anleger reagierten offenbar auf die Verluste an der Wall Street, wo Sorgen über die künftige Entwicklung der Investitionen in Künstliche Intelligenz die Kurse belasteten. Hintergrund ist der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, der Befürchtungen über eine mögliche Verlangsamung des Ausbaus von Rechenzentren verstärkte. Wegen ihres hohen Finanzierungsbedarfs sowie potenzieller Umweltschäden stößt der Ausbau neuer Rechenzentren in den Vereinigten Staaten zunehmend auf Widerstand. Diese geopolitische und regulatorische Unsicherheit traf die südkoreanische Halbleiterindustrie besonders hart.

Die Wertpapiere der Speicherchip-Produzenten(-11 Prozent) und Samsung Electronics (-8 Prozent) gaben ebenfalls deutlich nach. Samsung Electronics ist als das wichtigste Technologieunternehmen Südkoreans ein zentraler Bestandteil des Kospi und hat durch den starken Rückgang den Index erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der hohe Anteil der Halbleiterindustrie an der südkoreanischen Wirtschaft macht den Markt besonders anfällig für Schwankungen im KI-Sektor. Wenn die globalen Erwartungen an das Wachstum dieser Technologie sinken, wirkt sich dies direkt auf die Gewinnaussichten der größten Produzenten in Seoul aus.

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Geopolitische Risiken durch Ölpreiserhöhungen

Zudem verwies die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap als Grund für die Kurseinbrüche auch auf die Gefahr steigender Ölpreise. Dieser Effekt wurde verschärft, nachdem iranischen Angaben zufolge erneut mehrere Tanker in der Straße von Hormus beschädigt worden waren. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Verkehrsadern für den globalen Ölhandel, und Störungen dort haben unmittelbare Auswirkungen auf die weltweiten Energiemärkte. Südkorea ist als energiearmes Industrieland stark auf Ölimporte aus dem Nahen Osten angewiesen.

Steigende Energiekosten bedeuten für das exportorientierte Land höhere Produktionskosten und eine Belastung der Verbraucher. Die Sorge vor einer weiteren Verteuerung von Rohstoffen verstärkte die Unsicherheit an den Finanzmärkten. Anleger zogen sich aus risikobehafteten Assets zurück und suchten nach sicheren Häfen, was den Abverkauf an der Börse in Seoul weiter beschleunigte. Die Kombination aus technologischen Sorgen und geopolitischer Instabilität schuf ein perfektes Sturmzentrum für den Kurseinbruch.

Regionale Auswirkungen in Asien und Ausblick

Die negativen Stimmungen beschränkten sich nicht nur auf Südkorea, sondern griffen auch auf andere asiatische Märkte über. Der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel kurz nach Handelsstart um rund 1,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um etwa 1,7 Prozent nachgab. Diese parallelen Verluste zeigen, dass die Ängste vor einer globalen wirtschaftlichen Verlangsamung und den damit verbundenen Folgen für die Technologiebranche weit verbreitet sind. Anleger weltweit stehen nun vor der Herausforderung, die langfristigen Auswirkungen der politischen Entscheidungen in den USA und der Konflikte im Nahen Osten einzuordnen.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich die Märkte von diesem Schock erholen können oder ob die Unsicherheit anhält. Die Börse in Seoul muss nun abwarten, ob der Circuit Breaker ausgereicht hat, um einen vollständigen Zusammenbruch zu verhindern. Für die südkoreanische Wirtschaft bleibt die Abhängigkeit von Halbleiterexporten und Energieimporten ein ständiges Risiko. Die Investoren werden besonders genau auf die Entwicklungen in den USA und im Nahen Osten achten müssen, da diese beiden Faktoren aktuell die größten Treiber der Marktdynamik sind.