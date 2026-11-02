Kosta Runjaić unter Druck: Udinese Calcio sucht Nachfolger für Trainer

Kosta Runjaić steht kurz vor seiner Entlassung bei Udinese Calcio nach nur einem Sieg aus zehn Spielen. Die Vereinsführung sucht dringend einen neuen Trainer.

Der deutsche Fußballtrainer Kosta Runjaić steht offenbar kurz vor dem Ende seiner Tätigkeit bei Udinese Calcio in der italienischen Serie A. Seit zwei Jahren führt der 55-Jährige den Verein aus Norditalien, doch die sportliche Situation hat sich dramatisch verschlechtert. Nach lediglich einem Sieg aus den letzten zehn Ligaspielen belegte die Mannschaft aktuell den 19. Tabellenplatz, was den direkten Abstieg in die zweite Liga bedeuten würde.

Italienische Medien berichten bereits über ein nahendes Ende für den Ex-1860-Coach. Bislang hat der Verein jedoch keine offizielle Bestätigung für eine Entlassung herausgegeben. Die Krise scheint jedoch unüberwindbar, insbesondere nachdem Udinese das letzte Heimspiel mit 2:5 gegen die AS Rom verlor. Dabei führte die Mannschaft bereits nach 37 Minuten mit 0:4 Toren, was die defensive Schwäche der Saison unterstrich.

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Sportliche Talfahrt und verpasste Stabilisierung

Runjaić übernahm das Amt vor zwei Jahren von Fabio Cannavaro, der seinerseits als Ex-Weltfußballer renommiert war. In seinen ersten beiden Jahren gelang es dem Deutschen, die Norditaliener zu stabilisieren und die Klasse zweimal zu halten. Dennoch reichte diese langfristige Arbeit in der aktuellen Spielzeit nicht aus, um die negative Entwicklung aufzuhalten. Der Horror-Start in die neue Saison hat das Vertrauen in die bestehende Strategie zerrüttet.

Ein Hoffnungsschimmer durch neue Spielerkräfte blieb aus. David Alaba, der viermalige Champions-League-Sieger und zehnmalige deutsche Meister, wechselte erst Ende September von den Real Madrid zu Udinese, um die defensive Linie zu stärken. Der 34-jährige Österreicher konnte diese Aufgabe jedoch nicht erfüllen. Bereits nach seinem ersten Startelf-Einsatz zog er sich eine Muskelverletzung zu und fiel für längere Zeit aus.

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Alabas Verletzungsprobleme sind bekannt und betreffen auch seine Karriere in Spanien. In den letzten drei Spielzeiten bei Real Madrid kam er nur auf 44 Einsätze. Sein kurzes Engagement in Udinese beschränkte sich auf einen weiteren Einsatz, bevor die Verletzung ihn außer Gefecht setzte. Die Verteidigung blieb trotz der neuen Verpflichtung instabil, was zur katastrophalen Tordifferenz beitrug.

Paolo Zanetti als wahrscheinlicher Nachfolger

In den italienischen Medien wird Paolo Zanetti als heißester Kandidat für die Nachfolge von Kosta Runjaić gehandelt. Der 43-jährige Ex-Profi war bis Februar 2026 als Cheftrainer bei Hellas Verona tätig und hat Erfahrung mit Teams wie Empoli und dem FC Venedig gesammelt. Udinese hat jedoch klare und strenge Bedingungen für die Einstellung eines neuen Trainers formuliert.

Laut Berichten darf der neue Cheftrainer lediglich zwei Mitglieder seines eigenen Stabes mitbringen. Zudem wird zunächst nur ein Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison im Juni angestrebt. Diese befristete Lösung soll zunächst Stabilität schaffen, bevor langfristige Planungen getroffen werden. Zanetti gilt aktuell als Favorit, da er die geforderten Bedingungen akzeptiert.

Die Geschichte von Kosta Runjaić in Italien ist somit vorerst beendet, obwohl sein Vertrag offiziell noch bis Sommer 2027 läuft. Seine Karriere in Deutschland ist vielfältig; er trainierte unter anderem 1860 München, den 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98 und den MSV Duisburg. Die Zeit in Italien sollte ihn etablieren, doch die aktuellen Ergebnisse lassen diesen Weg verbauen.

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Die Situation bei Udinese Calcio zeigt, wie schnell die Stimmung in der Serie A kippen kann. Trotz früherer Erfolge unter Runjaić reicht die aktuelle Form nicht mehr aus, um die Position zu halten. Die Vereinsführung muss nun schnell handeln, um den Abstieg vielleicht noch abzuwenden oder zumindest die Struktur für die kommende Saison zu klären. Die Wahl von Paolo Zanetti könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein, auch wenn die Bedingungen für ihn streng sind.