Kosta Runjaic wurde von Udinese Calcio entlassen und sucht nun eine neue Herausforderung. Polnische Medien melden ihn als möglichen Nachfolger für Jan Urban.

Der deutsche Fußballtrainer Kosta Runjaic steht ohne Verein und ist erneut auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive. Der 55-Jährige hat seinen Status als freier Agent bestätigt, nachdem sein Arbeitsverhältnis mit Udinese Calcio einvernehmlich aufgelöst wurde. Dieser Schritt erfolgt nur 17 Tage nach seiner Entlassung in der italienischen Liga. Der Vertrag mit dem Verein, der auch als Klub von David Alaba bekannt ist, gilt nun endgültig als beendet. Für potenzielle neue Arbeitgeber bedeutet dies, dass keine Ablösesumme gezahlt werden muss, um die Dienste des erfahrenen Trainers zu sichern.

Runde Ablösung und Marktfähigkeit

Die Auflösung des Vertrags verlief im Konsens zwischen allen Beteiligten, was die sofortige Verfügbarkeit von Kosta Runjaic für andere Mannschaften gewährleistet. Diese strategische Neuausrichtung eröffnet dem Trainer den Zugang zum Markt für Spitzenpositionen, ohne finanzielle Hürden durch eine Transfersumme. Udinese Calcio hatte den Vertrag vorzeitig beendet, nachdem die sportlichen Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen. Die klare Trennung erlaubt es Runjaic, sich unverzüglich auf neue Aufgaben zu konzentrieren und seine Karriere an einem anderen Ort fortzusetzen.

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Interesse am Nationaltrainer-Posten in Polen

Polnische Medien berichten aktuell, dass Kosta Runjaic ein starkes Interesse am Amt des Nationaltrainers in Polen äußert. Sollte der aktuelle Co-Trainer Jan Urban, der 64 Jahre alt ist, entlassen werden, gilt Runjaic als potenzieller Nachfolger an der Spitze der roten Nationalmannschaft. Dieses Szenario wäre eine logische Konsequenz, da Runjaic bereits über umfassende Erfahrungen im polnischen Fußball verfügt. Er hat in der Vergangenheit mehrere Klubs in Polen erfolgreich trainiert und kennt die lokalen Gegebenheiten bestens.

Sportliche Gründe für die Trennung in Udine

Die Entscheidung von Udinese Calcio, die Zusammenarbeit mit Kosta Runjaic zu beenden, wurde durch eine Serie von acht Niederlagen ausgelöst. Unter seiner Führung stürzte das Team auf den letzten Platz der Tabelle, was den Verein zur Kündigung zwang. Vor seiner Zeit bei Udinese war Runjaic für seine stabilisierende Wirkung auf norditalienische Vereine bekannt. Er hatte das Amt von Fabio Cannavaro, dem 53-jährigen Ex-Weltfußballer, übernommen und die Mannschaft zwei Mal vor dem Abstieg bewahrt. Dennoch reichte die Leistung in der aktuellen Saison nicht aus, um den Job zu halten.

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Vergangenheit im polnischen Fußball

Die Bekanntschaft von Kosta Runjaic mit der polnischen Liga ist tief verwurzelt und stellt einen erheblichen Vorteil für eine mögliche Rückkehr dar. Zwischen 2017 und 2022 trainierte er Pogoń Szczecin, woraufhin er zwei Spielzeiten lang bei Legia Warschau unter Vertrag stand. Zuvor sammelte er in Deutschland Erfahrung bei Vereinen wie 1860 München, dem 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98 und dem MSV Duisburg. Diese umfassende historische Verknüpfung mit dem Land macht ihn zu einer naheliegenden Option für das Nationalteam.

Performance der polnischen Nationalmannschaft

Die polnische Nationalmannschaft befindet sich in einer sportlichen Talfahrt, die Gespräche über einen Trainerwechsel wahrscheinlicher macht. Im entscheidenden Play-off-Finale im März unterlag die Mannschaft Schweden dramatisch mit 2:3. Dieser Verlust kostete Polen den Zugang zur WM in den USA, Kanada und Mexiko. Auch in der Nations League verlief die Saison alles andere als erfolgreich. In einer Gruppe mit Schweden, Rumänien und Bosnien-Herzegowina entging Polen nur knapp dem Abstieg in Liga C. Diese Ergebnisse unterstreichen den Druck auf die Führungsebene der polnischen Fußballverbände.