Kosten der Rente mit 63: Studie offenbart hohen Preis für SPD-Politiker

Eine Studie der Universität Bayreuth zeigt die finanziellen Folgen der Rentenreform. Für Durchschnittsverdiener entstehen Mehrkosten von rund 10.000 Euro bei Abschlagsfreiheit nach 45 Jahren.

Die Debatte um die geplante Rentenreform in Deutschland ist nach einer neuen Berechnung des Ökonomen Dr. Robert Rühl von der Universität Bayreuth erheblich eskaliert. Während Arbeitsminister Alexander Schweitzer von der SPD versprochen hat, das Gesetz zur Rentenreform so schnell wie möglich vorzulegen, offenbart die Studie des 36-jährigen Wissenschaftlers die wahren Kosten dieser politischen Maßnahme. Das Ergebnis der Berechnung dürfte die erbittert geführte Diskussion um die Alterssicherheit neu anheizen, da es die finanziellen Belastungen für Arbeitnehmer konkret beziffert. Die Regierung steht unter massivem Druck, da die vorgeschlagene Regelung im Volk zwar beliebt ist, in Koalitionskreisen jedoch heftig umstritten bleibt.

Kalkulatorische Mehrbelastung für Beschäftigte

Dr. Robert Rühl hat für seine Untersuchung berechnet, welche finanziellen Mehrkosten die Beibehaltung der sogenannten Rente mit 63 für einzelne Arbeitnehmer verursacht. Demnach muss ein heute 20 Jahre alter Durchschnittsverdiener für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren im Laufe seines gesamten Arbeitslebens rund 10.000 Euro zusätzliche Beiträge in die Rentenkasse einbezahlen. Diese Kosten entstehen, auch wenn die Betroffenen das eigentliche reguläre Rentenalter von 67 Jahren noch nicht erreicht haben. Die Studie macht deutlich, dass die Politik durch die Aufrechterhaltung dieser Regelung zusätzliche Mittel mobilisieren muss, um die Leistungen garantieren zu können.

Also read Wohngeld für Rentner: Wie hoch darf die Rente maximal sein?

Konflikt zwischen Empfehlung und Realität

Hinter der aktuellen politischen Zuspitzung steht ein grundlegender Konflikt zwischen der fachlichen Empfehlung und der öffentlichen Meinung. Die von der Schwarz-Rot-Regierung eingesetzte Rentenkommission hatte im Frühsommer empfohlen, die Regelung zur vorzeitigen Rente mit 63 ersatzlos zu streichen. Das Kabinett hatte sich zunächst dafür ausgesprochen, diese Vorschläge eins zu eins umzusetzen, doch seither knirscht es in der Regierungskoalition. Führende Politikerinnen und Politiker aus den Reihen der Regierungsparteien zeigen nun deutlichen Widerstand gegen eine Abschaffung der bestehenden Vorteile für Langzeitarbeiter.

Ambivalente öffentliche Zustimmung

Ein möglicher Grund für den politischen Kurswandel ist die hohe Akzeptanz der bisherigen Regelung in der Bevölkerung. Laut einer jüngsten Meinungsumfrage im Auftrag des ARD sprechen sich drei von vier Deutschen gegen eine Abschaffung der Rente mit 63 aus. Diese massive Zustimmung erschwert der Bundesregierung einen harten Schnitt, obwohl die fachliche Evidenz gegen die Maßnahme spricht. Die Bevölkerung sieht in dem Modell einen sozialen Ausgleich für besondere Lebensleistung, was die politischen Entscheidungsträger vor eine schwere Aufgabe stellt. Die Diskrepanz zwischen volkswirtschaftlicher Kritik und wahlkampftaktischem Kalkül ist dabei offensichtlich.

Advertisement

Kritik an der Verteilungsgerechtigkeit

Dr. Robert Rühl äußert in seiner Studie deutliche Kritik an der Logik der aktuellen Debatte. Er zeigt Respekt vor allen, die 45 Jahre und mehr gearbeitet haben, stellt jedoch fest, dass Wer länger einzahle, ohnehin eine höhere Rente als Menschen mit weniger Beitragsjahren erhielte. Seine provokante Frage lautet daher, warum die Politik obendrein etwas schenken solle. Rühl sieht vor allem ein massives Gerechtigkeitsproblem in der aktuellen Ausgestaltung, das bestimmte Gruppen benachteiligt und andere unverhältnismäßig bevorteilt.

Soziale Ungleichheit im Fokus

Ein zentrales Argument von Rühl ist, dass die aktuelle Regelung insbesondere jene Menschen nicht schützt, die es auf dem Arbeitsmarkt schwer hatten. Wer etwa krank wird oder zeitweise den Job verliert, kommt oft gar nicht auf die nötigen 45 Beitragsjahre. Diese Bevölkerungsgruppe profitiert also nicht von der Regelung, während gesündere und stabiler Beschäftigte massive Vorteile genießen. Die Kritik des Volkswirts zielt darauf ab, dass die Maßnahme sozial unverteilt ist und die Lücke zwischen den Generationen und sozialen Schichten eher vergrößert als schließt.

Prioritäten der Bundesregierung

Bislang unklar ist, ob die Bundesregierung die Vorgabe der Rentenkommission eins zu eins umsetzen wird. Die Rentenreform war eigentlich noch für dieses Jahr geplant, doch die Umsetzung verzögert sich aufgrund der internen Uneinigkeit. Die Regierung muss nun abwägen zwischen der fachlichen Ratschläge und dem politischen Druck der Bevölkerung. Die Entscheidung wird maßgeblich beeinflussen, wie die Alterssicherheit der nächsten Generationen gestaltet wird und welche finanziellen Lasten dabei auf die arbeitende Bevölkerung zukommen.