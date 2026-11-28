Lego ist teuer, aber nicht immer. Der Klemmbaustein-Hersteller hat jetzt neue Sets vorgestellt, die eure Wohnung schöner machen.

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Die Lego-Botanicals-Reihe erfreut sich schon lange großer Beliebtheit bei Klemmbaustein-Fans. Jetzt stellt das dänische Unternehmen sechs neue Sets vor, die sich besonders durch ein Merkmal auszeichnen: Sie sind richtig günstig! Für nur 4,99 Euro bekommt ihr ein kleines Bauvergnügen, das sich anschließend super als Dekoration eignet. Alle Sets erscheinen am 1.

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Januar 2027. In unserer Bilderstrecken zeigen wir sie euch. Leuchtend orangefarbene Blüten, üppiges Grün und Knospen an biegsamen Stielen machen dieses 75-teilige Set zum farbenfrohen Hingucker. Mit über 23 cm Höhe lässt sich die Kapuzinerkresse perfekt in einer kleinen Vase präsentieren (Mit zarten lila Blütenblättern, sich öffnenden Knospen und grünen Stielen, die den natürlichen Wachstumszyklus der Malve nachahmen, ist dieses 56-teilige Mini-Blumenset ein echtes Highlight für Lego-Fans.