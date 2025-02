Kostencheck Wärmepumpe: Lohnt sich der Umstieg wirklich?

Der Umstieg auf eine Wärmepumpe ist ein wichtiger Schritt in der Energiewende. Jan Ossenbrink, Experte im Bereich Energiewirtschaft, erklärt in diesem Artikel, welche Kosten Verbraucher mit und ohne Förderung erwarten und wie groß die Kostendifferenz zu einer Gas- oder Ölheizung wirklich ist.

Die Energie wende treibt die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energie n voran. Der Privatsektor spielt dabei eine Schlüsselrolle, insbesondere in Bereichen wie der Mobilität und der Wärmeerzeugung. Der Staat unterstützt diesen Wandel durchSubventionen, die bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten für nachhaltige Heizsysteme decken können.

Jan Ossenbrink, Mitgründer des Wärmepumpen-Start-ups Vamo und Experte im Bereich Energiewirtschaft, erläutert in diesem Beitrag, welche Kosten Verbraucher mit und ohne Förderung bei einer Wärmepumpe erwarten und wie groß die Kostendifferenz zu einer Gas- oder Ölheizung tatsächlich ist.Die Anschaffungskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe variieren je nach Hausgröße, Gebäudesubstanz und Art der Wärmepumpe. Der ADAC gibt Preisspannen von 15.000 bis 40.000 Euro an, während Hersteller wie Buderus und Bosch zwischen 12.000 und 30.000 Euro pro System nennen. Jan Ossenbrink schätzt die Kosten für ein 160 Quadratmeter großes Haus aus den 60er oder 70er Jahren, das nicht aufwendig saniert ist, auf 34.000 bis 36.000 Euro. In kleineren Gebäuden können die Anschaffungskosten jedoch auch unter 30.000 Euro liegen. Die Gesamtkosten setzen sich grob aus drei Teilen zusammen: etwa ein Drittel für den Marktwert der Wärmepumpe selbst, ein weiteres Drittel für Zusatzmaterialien wie Rohre und Dämmung und das letzte Drittel für die Montagekosten. Hinzu kommen Mehrwertsteuer und die Kosten für die Planung und die Installation der Wärmepumpe.Durch staatliche Subventionen können Verbraucher bei der Anschaffung einer Wärmepumpe erhebliche Kosten sparen. In Deutschland ist die staatliche Heizungsförderung ein wichtiger Baustein der Förderung. „Die meisten unserer Kundinnen und Kunden bekommen 55 Prozent der Kosten über die Förderung zurück“, erklärt Ossenbrink. Auch Joschka Pelzer, Energieberater der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, hält eine Heizungsförderung von 55 Prozent beim Großteil der Verbraucher für realistisch. Der Einkommensbonus von 30 Prozent für einkommensschwache Haushalte sei nur für eine kleine Gruppe interessant, deren versteuerndes Jahreseinkommen bei maximal 40.000 Euro liegt. Insgesamt wären mit einem Fördersatz von 55 Prozent bei einer 30.000 Euro teuren Wärmepumpe also rund 16.500 Euro netto an Förderungen möglich. Wer zusätzlich den Einkommensbonus bezieht, spart sogar 70 Prozent – in diesem Beispiel also 21.000 Euro. Auch auf lange Sicht ist die Wärmepumpe eine kostengünstige Lösung, da sie die steigenden CO₂-Preise für fossile Brennstoffe nicht berücksichtigt. Der CO₂-Preis für Öl- und Gasheizungen wird in den kommenden Jahren steigen, was die Betriebskosten für diese Systeme weiter erhöhen wird. Die Experten sind sich einig, dass die langfristigen Kosten für eine Wärmepumpe deutlich geringer sind als die Kosten für eine neue fossile Heizung





