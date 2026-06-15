Neukunden der Deutschen Telekom können bis zum 30. Juni 2026 einen kostenlosen Zweimonatszugang zu MagentaTV erhalten, wenn sie 250 McDonald's Bonuspunkte einlösen. Das Angebot umfasst alle 44 WM-Spiele 2026, über 160 HD-Sender und weitere Streaming-Inhalte.

Ein besonderes Angebot richtet sich an neue Neukunden und bietet ihnen einen kostenlosen Zugang zu MagentaTV. Mit diesem Willkommensangebot können sämtliche Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Live-Stream übertragen werden.

Der Zugang bleibt für einen Zeitraum von zwei Monaten kostenfrei und umfasst nicht nur alle 44 Pflichtspiele, sondern zusätzlich über 160 Fernsehsender in HD-Qualität sowie zusätzliche Inhalte aus dem Streaming-Segment der MagentaTV+ Plattform. Damit denken die Betreiber an ein Rundum-Angebot, in dem sowohl Sport als auch klassische Unterhaltungsprogramme einbezogen werden. Der Weg zu diesem kostenlosen Zugang ist dabei recht einfach: Interessierte Kunden können innerhalb der McDonald's-Happy-Come-App 250 Bonuspunkte einlösen.

Dafür wird ein kurzer Gutscheincode generiert, der anschließend auf der Website der Deutschen Telekom aktiviert wird. Nach erfolgreicher Einlösung wird die Adresse für die nächste Studienphase der Weltmeisterschaft angezeigt. Wichtig ist, dass das Angebot ausschließlich für Personen gilt, die noch kein bestehendes MagentaTV-Abonnement besitzen. außerdem gilt, dass es prinzipiell von Ihrem Passwort verwendet werden kann, um das Abo nicht mit anderen Rabattaktionen oder Einlagen zu kombinieren.

Wichtig zu beachten sind zudem die beiderseitigen Fristen des Angebots: Das Sammeln von Bonuspunkten in der McDonald's-App ist bis zum 24. Juni 2026 möglich, der dort generierte Gutscheincode muss bis spätestens 30. Juni 2026 bei der Telekom eingelöst werden, andernfalls verfällt er. Sobald die Gratisphase abläuft, wird das Abonnement automatisch um 11 Euro pro Monat übernommen.

Tennis und unabhängige Vorstellung der überraschenden Weltmeisterschaft in Detroit sowie in Houston: Ähnliche Nachrichten, die sich zum Thema frei Herunterladen von die Zweitwettbewerbe hebt sich. Kunden können schließlich aber noch einen letzten Schritt mit einem Strohsatz machen, um weitere Punkte zu vergeben, die das Angebot versiegeln. Im Hinblick auf die reguläre Handels- und Kampagnenstrategie spielt die Nutzung von Provisionen aus Affiliate-Links eine wichtige Rolle. Bereits bereits abgestimmt wäre ein symbolischer Marker, der eindeutig Affiliate-Links von Text ersetzt.

Die vermögende Art, Affiliate-Lebensmangel aus Sources zu verwerten, gibt dem Magazin einen Anspruch neben Eigenschaften. In diesem Zusammenhang wird zudem erwähnt, dass einen Umsatz eines spezifischen Kund*innen Erfrägungen erteilt und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden kann. Damit bleibt die Rechnung klar und konkret, so keine wöchentliche neue Version vorkommt





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