Kostengünstiger Mini‑Router verbessert WLAN‑Reichweite im Garten, Schlafzimmer und unterwegs

Ein kompakter, gelber GL.iNet Mini‑Router erweitert das bestehende WLAN um bis zu 30 Meter, löst Signalprobleme in schwierigen Bereichen und bietet eine sichere, portable Netzwerk­lösung für Reisen - alles für unter 30 Euro

Nach jahrelangem Frust mit schwacher WLAN-Abdeckung hat sich für mich endlich eine kostengünstige Lösung gefunden, die das Heimnetzwerk in alle Ecken ausdehnt - und das in einer winzigen, gelben Box, die kaum mehr kostet als ein günstiger WLAN‑Verstärker.

Die wichtigsten Probleme, die ich lösen wollte, waren drei­fach: Erstens das schwache Signal in Bereichen, die vom Haupt‑Router kaum erreicht werden, zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon, wo ich gerne Filme schaue oder im Home‑Office arbeite. Zweitens die unzuverlässige Verbindung im Schlafzimmer, die beim Streaming häufig aussetzte, und drittens ein sicheres, eigenständiges Netzwerk für Reisen, um in öffentlichen WLAN‑Hotspots nicht Gefahr zu laufen, sensible Daten preiszugeben.

Meine bisherigen Versuche, das Signal zu verstärken, waren ein Reinfall: Ich investierte in teure Verstärker von Fritz! und TP‑Link, die jeweils rund hundert Euro gekostet haben, doch das Ergebnis war entweder gleichbleibend schlecht oder das Netz sogar noch instabiler. Das einzige, was konsequent fehlte, war ein Gerät, das das bestehende WLAN meines Routers einfach übernehmen und die Reichweite um rund dreißig Meter nach außen, in den Garten, ausdehnen kann, ohne dabei komplizierte Konfigurationen zu erfordern.

Die Lösung fand ich in dem kompakten Router‑Modell GL.iNet GL‑MT300N‑V2, das ich als zweiten Router in mein Heimnetzwerk integrierte. Die Einrichtung war überraschend simpel: Der Mini‑Router wird über das vorhandene WLAN verbunden und erstellt ein separates Netzwerk, in das ich mich bei Bedarf einwähle, wenn ich vom Haus in den Garten wechsle.

Das bedeutet zwar einen kurzen Schritt, das manuelle Umschalten zwischen den Netzwerken, aber im Vergleich zu den unzähligen Aussetzern und ganzen Stunden, die ich zuvor damit verbrachte, das Signal zu korrigieren, ist das ein klarer Gewinn. Seitdem kann ich im Garten ungestört Filme streamen, Video‑Calls führen und E‑Mails beantworten - und das alles mit einer stabilen Verbindung, die bisher nur im Wohnzimmer funktionierte. Auch das Schlafzimmer profitiert nun von einer flüssigen Bild‑ und Tonqualität, ohne lästige Pufferungen.

Der Mini‑Router ist dabei nicht nur funktional, sondern auch äußerst preiswert: Zum Black‑Friday lag er bei 24,99 Euro, im März 2023 sogar bei 22,94 Euro, und selbst nach mehrmaligen Preisanpassungen bleibt er deutlich günstiger als die gängigen Verstärker, die leicht über 100 Euro kosten. Aufgrund seiner geringen Größe und des Fehlens seitlicher Antennen lässt er sich zudem problemlos unterwegs verstauen, sodass ich ihn nun als sichere Netzwerk­lösung in Hotels und anderen öffentlichen WLAN‑Umgebungen nutze.

Hier kann ich ein eigenes, verschlüsseltes Netzwerk erzeugen und muss nicht mehr das offene Netz des Betreibers benutzen. Die positiven Erfahrungen haben mich so überzeugt, dass ich bereits ein zweites Exemplar bestellt habe, um es ausschließlich für Reisen zu verwenden. Ich bin zwar kein Fachmann für Telekommunikationselektronik und kann nicht mit Sicherheit sagen, ob dieses Gerät das absolut beste seiner Klasse ist, aber die Kombination aus geringem Preis, einfacher Einrichtung und zuverlässiger Signalverstärkung spricht eindeutig für den GL‑MT300N‑V2.

Viele Nutzerbewertungen bei Amazon bestätigen diesen Eindruck, auch wenn man die Authentizität einzelner Kommentare nicht immer prüfen kann. Alles in allem hat dieses kleine, gelbe Gerät meine Lebensqualität deutlich verbessert: Ich spare Geld, weil ich nicht mehr teure Verstärker kaufen muss, und genieße zugleich eine stabile WLAN‑Verbindung dort, wo ich sie am meisten brauche - im Garten, im Schlafzimmer und unterwegs.

Diese Erfahrung zeigt, dass man nicht immer tief in die Tasche greifen muss, um eine funktionierende Lösung zu finden, sondern manchmal reicht ein unscheinbarer Mini‑Router, der für rund dreißig Euro mehr Komfort in den Alltag bringt





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