Nach längeren Debatten und Schwierigkeiten mit den Finanzen bietet der Bezirk Treptow-Köpenick inzwischen den Service an. Ein weiterer Ausbau ist bei Bedarf möglich.

Nach längeren Debatten und Schwierigkeiten mit den Finanzen bietet der Bezirk den Service inzwischen an. Ein weiterer Ausbau ist möglich. Bürgermeister Oliver Igel Treptow-Köpenick: Der lange Weg zum kostenlosen öffentlichen WLAN Der Weg dahin war allerdings nicht einfach.

Wie im Schlussbericht geschildert wird, wurde das landesweite Projekt „Public WLAN Berlin“ im Jahr 2025 aufgrund der angespannten Haushaltslage und einer veränderten Prioritätensetzung eingestellt. Im Ausschuss für Digitalisierung und Datenschutz erklärte die damalige Staatssekretärin Martina Klement – mittlerweile Ministerin für Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und Europa des Landes Brandenburg – am 3. November 2025, dass angesichts bereits vorhandener WLAN-Angebote und privater Internetzugänge Aufwand und Nutzen des Projekts als nicht angemessen bewertet worden seien.

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Bereits seit Juni 2025 stellt, wie es heißt, die IT-Stelle unter Nutzung der vorhandenen WLAN-Infrastruktur des Bezirksamts testweise ein öffentlich zugängliches WLAN mit der Bezeichnung ‚openBA-TK‘ und begrenzter Bandbreite bereit.

„Der Testbetrieb diente dazu, Erkenntnisse über die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, die übertragenen Datenmengen und den daraus resultierenden Bandbreitenbedarf zu gewinnen. Damit sollte sichergestellt werden, dass die für VPN-Verbindungen und den mobilen Betrieb der Arbeitsplätze benötigte Leitungskapazität nicht beeinträchtigt wird“, erklärt Oliver Igel im Bericht. Nach der Erklärung der damaligen Staatssekretärin Klement zur Möglichkeit, bezirkliche WLAN-Angebote in eigener Verantwortung fortzuführen, sei das Angebot schrittweise auf die großen Standorte des Bezirksamts ausgeweitet worden.

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„Bei entsprechendem Bedarf wird der Ausbau fortgesetzt“, so der Bürgermeister. Insbesondere in den Jugendfreizeiteinrichtungen wird ihm zufolge das WLAN-Angebot derzeit weiter ausgebaut und vervollständigt. Die Bereitstellung erfolge über die vorhandene, von der IT-Stelle betreute WLAN‑Infrastruktur.

„Eine zusätzliche Umsetzung über Freifunk würde weitere Hardware sowie zusätzlichen Konfigurations- und Wartungsaufwand erfordern. Angesichts der bereits verfügbaren technischen Lösung wird der Aufbau einer parallelen Infrastruktur als nicht wirtschaftlich bewertet“, teilt Oliver Igel mit. Dem Anliegen des BVV-Beschlusses werde damit durch die schon größtenteils erfolgte Bereitstellung und schrittweise bedarfsgerechte Erweiterung des öffentlichen WLAN-Angebotes Rechnung getragen.

Die Linke brachte in einem Statement ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass eine langjährige Forderung ihrer Fraktion nach längeren Debatten, wiederholten Anfragen und Anträgen „endlich“ durch das Bezirksamt umgesetzt wurde. Wer im Bürgeramt oder im Rathaus warten müsse, könne nun kostenlos und über öffentlich zugängliches WLAN im Internet surfen.

„Es ist großartig, dass jetzt endlich kostenloses öffentliches WLAN an publikumsstarken Standorten des Bezirksamts für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht. Hier müssen viele Bürgerinnen und Bürger oft warten, und der Mobilfunk ist schlecht“, äußerte sich Philipp Wohlfeil, der zu den Antragstellern gehörte.

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„Jetzt gibt es eine Alternative, denn immer mehr Dokumente und Nachweise müssen mittlerweile digital vorgezeigt werden“, so der ehemalige Linken-Fraktionsvorsitzende. Das WLAN sei ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zu mehr Bürgerfreundlichkeit im Amt. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.