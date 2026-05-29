Kostenlos MagentaTV mit WM 2026 durch McDonald's-Punkte

Neukunden können mit 250 Bonuspunkten aus der McDonald's-App zwei Monate kostenlosen Zugang zu MagentaTV erhalten, inklusive aller WM-Spiele 2026.

Ein neues Angebot der Deutschen Telekom in Kooperation mit McDonald's ermöglicht Fußball fans den kostenlosen Zugang zu MagentaTV für zwei Monate. Dabei können Neukund*innen, die in der McDonald's-App 250 Bonuspunkte einsetzen, einen Gutschein erhalten, der das volle MagentaTV-Paket freischaltet.

Dieses beinhaltet unter anderem alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, darunter 44 Partien, die exklusiv bei MagentaTV übertragen werden. Darüber hinaus umfasst das Paket mehr als 160 Fernsehsender in HD-Qualität sowie die Möglichkeit, auf Serien und Filme aus dem Bereich MagentaTV+ zuzugreifen. Die Aktion richtet sich ausschließlich an Personen, die bisher kein MagentaTV-Abo besitzen. Der Gutschein kann pro Nutzer*in nur einmal eingelöst werden und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Um den Gutschein zu erhalten, müssen die Bonuspunkte direkt in der McDonald's-App gegen einen Code eingetauscht werden. Anschließend wird dieser Code auf der Website der Deutschen Telekom aktiviert. Wichtig: Nach Ablauf der zweimonatigen Gratisphase wird das Abo automatisch kostenpflichtig fortgesetzt und kostet dann 11 Euro pro Monat. Fußball-Fans sollten daher rechtzeitig kündigen, wenn sie keine Kosten tragen möchten.

Die Kündigung muss vor Ende des zweiten Monats erfolgen, um eine Verlängerung zu vermeiden. Das Punkteangebot in der McDonald's-App ist bis zum 24. Juni 2026 gültig, und der erhaltene Gutscheincode muss spätestens bis zum 30. Juni 2026 bei der Telekom eingelöst werden.

Andernfalls verfällt der Code ersatzlos. Dieses zeitlich begrenzte Angebot bietet Fußballbegeisterten eine hervorragende Möglichkeit, die WM 2026 in vollem Umfang zu verfolgen, ohne zunächst finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Es lohnt sich jedoch, die Bedingungen genau zu lesen und die automatische Verlängerung im Blick zu behalten. Insgesamt ist dies eine attraktive Aktion für alle, die ohnehin regelmäßig bei McDonald's essen und ihre Bonuspunkte sinnvoll nutzen möchten





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