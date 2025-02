Kostenlose Formel-1-Simulation: F1 Manager 2024 für kurze Zeit gratis verfügbar

Der beliebte Formel-1-Manager F1 Manager 2024 ist für kurze Zeit kostenlos spielbar. Spieler können ihr eigenes Team aufbauen, Rennen bestreiten und die Organisation abseits der Strecke steuern. Die F1-Simulation ist bis zum 20. Februar 2025, 17 Uhr, kostenlos über den Epic Games Store erhältlich.

Spieler können in F1 Manager 2024 ihr eigenes Formel-1-Team aufbauen und zum Sieg führen. Die Simulation kann noch bis zum 20. Februar 2025, 17 Uhr, kostenfrei der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Einzige Voraussetzung ist ein Account für den Epic Games Store . \Im F1 Manager 2024 übernimmt der Spieler die Leitung seines eigenen Rennstalls und muss sich neben den Rennen auch um die Organisationen abseits der Rennstrecke kümmern.

Neben der stetigen Verbesserung des Teams gilt es daher auch Sponsoren an Land zu ziehen. Das Spiel weist eine Nutzerwertung von 8,0/10,0 Punkten vor. Auf Steam wird das Spiel in der Gesamtheit der rund 2.600 Rezensionen als „überragend“ empfunden. Das erst im Sommer letzten Jahres veröffentlichte Spiel schlägt regulär mit einem Preis von rund 35 Euro zu Buche.





