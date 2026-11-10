Kostenlose Häuser in Kalabrien: Region schenkt Wohnraum zur Wiederbelebung

Kalabrien bietet bis 2026 bis zu 50 renovierte Immobilien kostenlos an. Regionalpräsident Roberto Occhiuto initiiert das Programm zur Abwanderungsbekämpfung mit 20 Millionen Euro.

Die Region Kalabrien an der südlichen Spitze Italiens stellt 50 leerstehende Immobilien zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Das vom Regionalpräsidenten Roberto Occhiuto initiierte Programm La Calabria ti regala la casa soll das Leben in schrumpfenden Dörfern wiederbelebten. Bis zum 18. Dezember 2026 können Bewerber auf der Plattform ripopola.regione.calabria.it提出申请.

Sanierung der Immobilien durch die Region

Die regionale Verwaltung übernimmt die kompletten Renovierungskosten für die ausgewählten Objekte. Bis zu 2000 Euro pro Quadratmeter sind für die Sanierung vorgesehen, wobei die maximale Förderung pro Immobilie 280.000 Euro beträgt. Insgesamt stehen 20 Millionen Euro für dieses Vorhaben bereit. Die Zielgruppe sind Personen, die langfristig in den Süden Italiens ziehen möchten, ohne das Risiko einer baulichen Sanierung eingehen zu wollen.

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Anforderungen an die neuen Bewohner

Die bezogenen Wohnungen müssen für einen Zeitraum von zehn Jahren als Hauptwohnsitz dienen. Eine Untervermietung oder touristische Nutzung wie Bed & Breakfast ist strikt untersagt. Das Programm bevorzugt junge Paare und spezifische Berufsgruppen, die zusätzliche Bewertungspunkte im Auswahlverfahren erhalten können. Das Projekt ist in 26 Gemeinden mit jeweils weniger als 5000 Einwohnern verteilt.

Konkrete Angebote in den fünf Provinzen

In Zagarise befindet sich eine Erdgeschosswohnung im Ortsteil Rione Uccellara, die als Beispiel für das Projekt dient. In Alessandria del Carretto steht eine 52 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung zur Auswahl. Das Haus in San Floro bietet 140 Quadratmeter Wohnfläche mit vier Zimmern und einem Panoramablick. In Scigliano wartet ein rund 85 Quadratmeter großes Haus auf Interessenten.

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Umbau öffentlicher Gebäude in Rovito

Zusätzlich zu den Wohnhäusern umfasst das Angebot auch öffentliche Gebäude. In Rovito soll ein öffentliches Gebäude in drei separate Wohnungen umgewandelt werden. Die Visualisierungen auf der offiziellen Website zeigen, wie die Immobilien nach Abschluss der Sanierungsarbeiten aussehen werden. Diese Darstellungen helfen Bewerbern, sich ein realistisches Bild vom zukünftigen Wohnraum zu machen.

Online-Bewerbung und offizielle Informationen

Alle Details zu den verfügbaren Immobilien sowie Grundrisse und geplante Sanierungen finden sich auf ripopola.regione.calabria.it. Die Bewerbung für das Programm läuft ebenfalls über diese zentrale Plattform. Kalabrien lockt mit Bergen, dem Meer und traditioneller Lebensart. Das Programm richtet sich auch an Menschen, die in Regionen wie Sizilien, Sardinien, Apulien oder das Piemont zieht möchten.