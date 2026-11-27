Leser der BILD-Zeitung können am 28. und 29. November kostenlos mit Bus und Bahn im RMV-Gebiet in Hessen und Rheinland-Pfalz fahren. Das gedruckte Exemplar fungiert als Ticket.

BILD und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) starten ein exklusives Aktionswochenende für Leser in Hessen und Rheinland-Pfalz. Am Samstag, dem 28. November, und am Sonntag, dem 29. November, gilt die gedruckte Ausgabe der BILD als gültiges Fahrgeld für alle Linien im Verbundgebiet.

Aktionstage für kostenloses Reisen im RMV-Gebiet

Die Frankfurter Zeitungschwerter und ihre Leser können an diesen beiden Tagen unbegrenzt im Regionalverkehr fahren. Der RMV nutzt den Advent als Anlass, um die Mobilität im gesamten Netz zu fördern. Die Aktion richtet sich spezifisch an Inhaber der physischen Zeitungs-Exemplare.

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So nutzen Sie das kostenlose BILD-Ticket

Das Verfahren ist bewusst einfach gehalten, um die Hemmschwelle für die Inanspruchnahme zu senken. Pro Person reicht der Besitz einer kompletten Samstag-Ausgabe vom 28. November aus. Es ist zwingend erforderlich, dass es sich um die original gedruckte Ausgabe handelt.

Digitale Formate wie das E-Paper sind für diese Promotion nicht gültig. Auch ausgedruckte Kopien oder Fotoauszüge der Seite werden von den Kontrollpersonalen des RMV nicht akzeptiert. Das charakteristische Rauschen des Papiers ist das entscheidende Merkmal für die Gültigkeit als Ticket.

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Umfang des Tarifs und gültige Verkehrsmittel

Dieses spezielle BILD-Ticket gilt als RMV-Ticket in allen Bussen und Zügen des Verbundes. Nutzer können das gesamte Netz im Rhein-Main-Gebiet nutzen, ohne zusätzliche Fahrkarten kaufen zu müssen. Die Gültigkeit erstreckt sich auf die genannten zwei Tage in vollem Umfang.

Nicht abgedeckt sind jedoch Fernverkehrszüge. Im ICE, IC, EC und TGV kann das Ticket nicht genutzt werden. Auch Flix-Züge sowie Fernbusse fallen aus dem Geltungsbereich heraus. Übergangstarifgebiete außerhalb des regulären RMV-Netzes sind von der Beförderung ausgeschlossen.

Ziele der Aktion und winterliche Freizeitgestaltung

Der Fokus der Kampagne liegt auf der Förderung des Besuchs bei Weihnachtsmärkten und im Winterurlaub. Die traditionellen Märkte in Frankfurt am Main, insbesondere der Römerberg, laden zum Bummeln ein. Die kalte Novembersonne bietet idealem Glühwein-Wetter und goldgelben Bethmännchen den passenden Rahmen.

Neben den urbanen Zielen im Süden Hessens lockt auch die naturbelassene Umgebung. Die waldreichen Taunus-Landschaften bieten ideale Bedingungen für Winterwanderungen. Die kostenlose Anfahrt erleichtert Familien den Besuch bei Großeltern, Eltern oder Kindern in der Region.

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Logistische Planung für das Wochenende

Für eine reibungslose Teilnahme ist der Kauf der gedruckten Ausgabe am 28. November zwingend erforderlich. Der Erwerb muss im Voraus erfolgen, da ein Nachkauf vor Ort nicht möglich ist. Die Zeitung fungiert dabei als einziger Nachweis für die Befreiung vom Fahrpreis.

BILD bietet auf ihrer großen Karte die schönsten Märkte im gesamten RMV-Gebiet an. Diese Orientierungshilfe hilft bei der Planung der Route durch den südlichen Teil von Hessen und die angrenzenden Regionen von Rheinland-Pfalz. Die Aktion endet nach Ablauf des Sonntags, den 29. November.