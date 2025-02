Kostenlose Spiele im Epic Games Store: F1 Manager und Apex Legends

Der Epic Games Store bietet diese Woche zwei kostenlose Spiele an: den F1 Manager für Motorsport-Fans und das Loba Free Unlock Bundle für Apex Legends-Spieler.

Diese Woche hat der Epic Games Store zwei fantastische kostenlose Spiele im Angebot. Motorsport-Enthusiasten und Shooter-Fans können sich gleichermaßen freuen, denn neben dem F1 Manager gibt es auch ein kostenloses Charakter-Paket für Apex Legends . Für alle, die sich in die Welt der Formel 1 stürzen wollen, ist der F1 Manager ein absolutes Highlight. In diesem Spiel managt ihr euer eigenes Formel-1-Team.

Ihr seid verantwortlich für die Anstellung der besten Fahrer, die Optimierung des Fahrzeugs und die Entwicklung der richtigen Strategien für jedes Rennen. Das Spiel wird bei der Steam-Community mit großem Beifall aufgenommen, und die Bewertungen sind durchweg positiv. Die detaillierte Simulation und die realistischen Herausforderungen machen den F1 Manager zu einem Muss für jeden Motorsport-Fan. Auch für Fans von Ego-Shootern gibt es diese Woche ein spannendes Angebot. Das Loba Free Unlock Bundle für Apex Legends ermöglicht es euch, den Support-Charakter Loba freizuschalten. Loba ist bekannt für ihre Fähigkeit, wertvolle Beute aufzuspüren und ihr Team zu unterstützen. Das Bundle ist vom 13. bis 20. Februar im Epic Games Store erhältlich. Scrollt einfach zu den kostenlosen Spielen und holt euch das Bundle, bevor die Frist abläuft. Das Beste an diesen Angeboten ist, dass sie komplett kostenlos sind. Ihr könnt den F1 Manager und den Apex Legends Charakter bis zum 20. Februar in eurem Epic Games Store Account sichern. Einmal gesichert, bleiben die Spiele und Inhalte auch nach dem Ablauf der Frist in eurem Account verfügbar. Das bedeutet, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, die Spiele rechtzeitig durchzuspielen oder die Inhalte zu nutzen – sie gehören euch für immer. Ob der F1 Manager oder das Loba Free Unlock Bundle häufiger eingesackt wird, bleibt abzuwarten. Beide Angebote haben ihre eigenen Reize und sprechen unterschiedliche Spielertypen an. Motorsport-Fans werden sicherlich vom F1 Manager begeistert sein, während Shooter-Liebhaber den neuen Charakter in Apex Legends ausprobieren möchten.





Follow_the_G / 🏆 24. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Epic Games Store Kostenlose Spiele F1 Manager Apex Legends Loba

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Epic Games Store wird mobiler und bietet kostenlose Spiele für Android und iOSEpic Games erweitert den Epic Games Store und bietet ab sofort auch Android- und iOS-Nutzern kostenlose Spiele an. Als erstes Spiel kann Dungeon of the Endless: Apogee kostenlos heruntergeladen werden. Das mobile Spieleprogramm soll monatlich aktualisiert werden.

Weiterlesen »

Epic Games Store Verschenkt Zwei Spiele: Beyond Blue und HumankindIm Epic Games Store können Spieler in dieser Woche zwei Spiele kostenlos beanspruchen: das Single-Player-Adventure Beyond Blue und das rundenbasierte Strategiespiel Humankind. Beide Titel sind bis zum 13. Februar um 17 Uhr verfügbar.

Weiterlesen »

Im Epic Store läuft gerade ein riesiger Winter Sale mit Rabatten auf über 4.000 SpieleDer Epic Store feiert die frostige Jahreszeit und will euch mit einer großen Rabatt-Aktion zur Kasse locken. Wir verraten, welche Spiele mit dabei sind.

Weiterlesen »

Kostenloses Spiel im Epic Games Store: Hinter dem Rahmen - Die schönste LandschaftDer Epic Games Store bietet diese Woche wieder ein kostenloses Spiel an: Hinter dem Rahmen - Die schönste Landschaft. Das Spiel richtet sich besonders an Anime- und Ghibli-Fans und entführt die Spieler in eine zauberhafte Welt, in der sie die Rolle einer Künstlerin übernehmen. Das Spiel besticht durch seine wunderschöne Optik, die an einen interaktiven Studio-Ghibli-Film erinnert. Die detaillierte Grafik und die stimmungsvolle Atmosphäre sorgen für ein unvergessliches Spielerlebnis. Neben den einfachen Rätseln steht die emotionale Geschichte im Vordergrund. Vom 23. bis 30. Januar kann das Spiel kostenlos heruntergeladen werden.

Weiterlesen »

Kostenloses Spiel im Epic Games Store: Hinter dem BildrahmenBehind the Frame ist dieses Wochen gratis spiel im Epic Games Store. Das Spiel ist eine interaktive Geschichte um eine junge Künstlerin. Ihr malt Bilder, löst Rätsel und erlebst die Alltagssituationen der Künstlerin.

Weiterlesen »

Kostenloses Spielangebot im Epic Games Store: Behind the FrameDer Epic Games Store schenkt in dieser Woche das preisgekrönte Puzzle- und Malspiel Behind the Frame: Das schönste Bild. Spieler können bis zum 30. Januar 2025 um 17 Uhr das Spiel kostenlos zu ihrer Bibliothek hinzufügen.

Weiterlesen »