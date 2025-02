Kostenloser Leitfaden für achtsame Veranstaltungen

Eine Berliner Initiative veröffentlicht einen kostenlosen Leitfaden, der Kulturbetrieben bei der Entwicklung von Awareness-Konzepten hilft. Der 'Wegweiser für achtsame Veranstaltungen' wurde von 'Diversity Arts Culture' herausgegeben und bietet praktische Tipps und Fallbeispiele.

Awareness -Teams sind oft in auffälligen Farben gekleidet und jederzeit erreichbar. Diese ehrenamtlichen Helfer fungieren als Ansprechpartner für Menschen, die Diskriminierung, sexuelle Übergriffe oder andere Grenzüberschreitungen erlebt haben. Der Begriff Awareness stammt aus der antirassistischen Bildungsarbeit und bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Bewusstsein oder Achtsamkeit.

Ein Awareness-Konzept zielt darauf ab, strukturelle Diskriminierung und Machtstrukturen zu erkennen und Räume zu schaffen, in denen sich alle Menschen wohlfühlen, ohne Angst vor Übergriffen. Awareness-Konzepte sind mittlerweile fester Bestandteil vieler Kulturveranstaltungen wie Festivals, Konzerte, Sportevents und Demonstrationen. Ein umfassendes Konzept zu entwickeln, das seinen Zielen gerecht wird, ist jedoch alles andere als trivial und oft nur durch externe Beratung erreichbar. Anderenfalls laufen Veranstalter:innen Gefahr, mit Awareness-Initiativen ein unwirksames Feigenblatt zu schaffen.Eine Berliner Initiative hat nun einen kostenlosen Leitfaden veröffentlicht, der Kulturbetrieben die Entwicklung von Awareness-Konzepten erleichtern soll. Der 'Wegweiser für achtsame Veranstaltungen' wird von der Organisation 'Diversity Arts Culture' herausgegeben, die Teil der Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung ist. In dem 32-seitigen Handbuch werden grundlegende Begriffe der Awareness-Arbeit erläutert und anhand von konkreten Fallbeispielen die verschiedenen Handlungsschritte zu einem umfassenden Awareness-Konzept demonstriert. Dabei steht nicht nur die Durchführung einer Veranstaltung im Vordergrund, sondern vor allem auch die Vorbereitung. Die Initiative möchte aufzeigen, wie Antidiskriminierungsarbeit verstärkt und Barrieren innerhalb von Organisationen abgebaut werden können. Die Initiative sieht den Leitfaden als Einstieg in die Awareness-Arbeit und betont, dass dieser externe Prozessbegleitung oder diversitätsorientierte Organisationsentwicklung nicht ersetzen könne. Das Handbuch soll dazu ermutigen, sich intensiver mit den eigenen Strukturen auseinanderzusetzen





