Der preisgekrönte Film "Shoplifters - Familienbande" des japanischen Regisseurs Hirokazu Kore-eda steht bis zum 29. Juni 2026 kostenlos in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Der Film handelt von einer armen Familie, die sich mit Gaunereien durchschlägt und dabei das Leben eines kleinen Mädchens verändert. Die internationale Presse hat den Film hochbewertet und verehrt.

Der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda gilt als Meister seines Fachs und hat mit seinem gefühlvollen Drama " Shoplifters - Familienbande " die Herzen von Film fans weltweit berührt.

Der Film handelt von einer armen Familie, die sich mit diversen Gaunereien durchschlägt und dabei das Leben des kleinen, verwahrlosten Mädchens Yuri verändert. Bis zum 29. Juni 2026 steht der Film kostenlos in der ARD-Mediathek zur Verfügung und kann ohne Anmeldung gestreamt werden. Die internationale Presse hat den Film hochbewertet und verehrt, da er auf ruhige Weise erschütternde Kunstfertigkeit und tief empfundenes Mitgefühl vermittelt.

Über einen Smart-TV und die ARD-App kann der Film auch kostenlos über den Fernseher geschaut werden





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