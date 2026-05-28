Kostenloses MagentaTV für zwei Monate: WM 2026 über McDonald's-App streamen

Neukund*innen können sich über die McDonald's-App mit Bonuspunkten einen Gutschein für zwei Monate kostenlosen Zugang zu MagentaTV sichern. Damit sind alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 inklusive der 44 exklusiven Partien verfügbar. Nach Ablauf der Gratisphase folgt ein kostenpflichtiges Abo für 11 Euro monatlich. Wichtige Fristen sind zu beachten.

Ein zeitlich begrenztes Angebot ermöglicht Neukund*innen einen kostenlosen Zugang zu MagentaTV. Damit lassen sich auch alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 streamen. Der Gutschein schaltet für zwei Monate den vollen Zugriff auf MagentaTV frei.

Dazu zählen alle Spiele der Weltmeisterschaft 2026, darunter 44 Partien, die exklusiv bei MagentaTV laufen. Zusätzlich umfasst das Paket mehr als 160 Fernsehsender in HD-Qualität sowie Inhalte aus dem Streaming-Bereich MagentaTV+ mit Serien und Filmen. Voraussetzung ist, dass bislang kein MagentaTV-Abo besteht. Der Gutschein kann pro Person nur einmal eingelöst und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.

Die Bonuspunkte werden direkt in der McDonald's-App gegen einen Gutschein eingetauscht. Anschließend erhält man einen Code, der auf der Website der Deutschen Telekom aktiviert wird. Nach Ablauf der Gratisphase wird das Abo automatisch kostenpflichtig fortgesetzt. Dieses kostet 11 Euro pro Monat.

Fußball-Fans müssen allerdings auch aufpassen, dass sie nicht zu früh kündigen. Noch zwei wichtige Fristen: Das Punkteangebot in der McDonald's-App ist bis zum 24. Juni 2026 verfügbar. Der erhaltene Gutscheincode muss spätestens bis zum 30. Juni 2026 bei der Telekom eingelöst werden, andernfalls verfällt er





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