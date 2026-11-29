Deutschland friert wieder! Der Winter hat uns fest im Griff und für viele Autofahrer beginnt damit die tägliche Kratzerei. Doch mit dem richtigen...

Deutschland friert wieder! Der Winter hat uns fest im Griff und für viele Autofahrer beginnt damit die tägliche Kratzerei. Doch mit dem richtigen Eiskratzer lässt sich die lästige Arbeit deutlich einfacher erledigen.

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