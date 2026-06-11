Die ukrainische Stadt Kostjantyniwka steht vor einer drohenden Einkesselung durch russische Truppen, was die gesamte Verteidigungsstrategie in der Region Donezk gefährdet.

Die Stille der Nacht in Kostjantyniwka wird nicht mehr durch den Schlaf der Bewohner, sondern durch das ohrenbetäubende Dröhnen von Explosionen zerrissen. In der Region Donezk ist die Lage für die verbliebenen Zivilisten und die dort stationierten ukrainischen Verteidiger dramatisch.

Massive Gleitbomben schlagen mit ungeheurer Wucht in die städtischen Strukturen ein, wodurch Häuser in ihren Grundfesten beben und Fensterscheiben in tausend Scherben zerspringen. Etwa 2000 Zivilisten weigern sich oder sind nicht in der Lage, die Stadt zu verlassen, und harren nun in den Ruinen aus. Luftaufnahmen der Grenzschutzeinheit Feniks verdeutlichen das ganze Ausmaß der Vernichtung: Die Stadt ist nahezu vollständig zerstört, es ist kaum ein Gebäude mehr zu finden, das nicht von den Angriffen gezeichnet ist.

Die Bewohner befinden sich in einer Falle, während die militärische Zange sich immer weiter schließt. Die strategische Situation hat sich in den letzten Wochen massiv verschlechtert. Laut Aussagen von Serhij Jaryj, einem Kommandeur eines Drohnenbataillons der 28. mechanisierten Brigade, befindet sich Kostjantyniwka bereits in einer halbseitigen Einkesselung. Die russischen Truppen haben im Bereich von Tschassiw Jar und Berestok signifikante Fortschritte gemacht und versuchen nun, die zwei wichtigsten Nachschubwege in die Stadt vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen.

Diese Entwicklung führt zu einer extrem angespannten logistischen Lage. Der Transport von lebensnotwendigen Gütern, die medizinische Versorgung sowie die Evakuierung von Verwundeten und Zivilisten werden immer gefährlicher und schwieriger. Gleichzeitig ist die Nachführung von frischen Infanteriekräften zur Verstärkung der Verteidigungslinien kaum noch zu gewährleisten, da jeder Meter Weg unter der ständigen Beobachtung und dem Feuer des Gegners steht. Militärische Lagekarten zeichnen ein düsteres Bild, da die Industriestadt mittlerweile von drei Seiten eingekesselt wird.

Seit Beginn des Mai haben die russischen Verbände ihre Angriffe auf die Vororte intensiviert und rücken stetig vor. Militärbeobachter äußern die ernsthafte Sorge, dass Kostjantyniwka noch im Laufe der Sommermonate vollständig fallen könnte. Ein solcher Verlust wäre für Kiew ein strategischer herber Schlag, da Kostjantyniwka gemeinsam mit den Städten Slowjansk und Kramatorsk das Rückgrat der ukrainischen Verteidigung im Donbass bildet.

Diese drei befestigten Großstädte sind weit mehr als bloße geografische Punkte; sie sind die letzten Ankerpunkte, die verhindern, dass die gesamte Frontlinie in der Region Donezk ins Wanken gerät. Sollte eine dieser Bastionen fallen, könnte dies eine Kettenreaktion auslösen, die die gesamte Verteidigungsstrategie im Osten der Ukraine gefährdet. Die humanitäre Lage ist ebenso prekär wie die militärische. Eine Evakuierung aus der Stadt ist mittlerweile mit lebensgefährlichen Risiken verbunden.

Da die Straßen von russischen Kampfdrohnen kontrolliert werden, können Menschen die Stadt oft nur noch zu Fuß verlassen. Der einzige verfügbare Fluchtweg ist durch ein lückenhaftes Netz geschützt, das kaum einen wirksamen Schutz gegen die präzisen Angriffe aus der Luft bietet. In der gesamten von der Ukraine kontrollierten Region Donezk leben noch immer über 180.000 Zivilisten, darunter mehr als 11.000 Kinder, die täglich unter dem Beschuss der Besatzungstruppen leben.

Während die politische Führung in Kiew öffentlich betont, den russischen Vormarsch gestoppt zu haben, zeigen die tatsächlichen Karten ein anderes Bild: Die russischen Truppen rücken zwar langsamer vor als im vergangenen Winter, aber ihr Vorstoß ist stetig und unaufhaltsam





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