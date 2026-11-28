Das ungarische Gericht ist ein beliebter Snack auf Weihnachtsmärkten. Zora Klipp zeigt eine leckere Variante mit Hack.

Die Hefe mit Zucker und lauwarmer Milch in eine kleine Schüssel geben. Etwa 5 Minuten stehen lassen, bis sie sich aufgelöst hat. Mehl und Salz in eine große Schüssel geben.

Hefemilch, Wasser und Olivenöl dazugeben und alles 5-10 Minuten zu einem glatten, weichen Teig verkneten. Den Teig abdecken und an einem warmen Ort circa 1 Stunde gehen lassen. Das Volumen sollte sich ungefähr verdoppeln. Währenddessen die Hackfleischmasse zubereiten.

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Dafür die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Hackfleisch darin bei hoher Hitze kräftig und krümelig anbraten. Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und kurz mitbraten. Harissa und Kreuzkümmel hinzufügen und alles nochmal 1-2 Minuten rösten.