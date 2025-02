Kourtney Kardashian zeigt ihren Sohn Rocky erstmals in der Show - Gesicht geblurrt

In der neuesten Folge von „The Kardashians“ enthüllt Kourtney Kardashian ihren jüngsten Sohn Rocky erstmals der Öffentlichkeit. Das Gesicht des kleinen Jungen wurde jedoch in den gezeigten Clips gepixelt. Rocky wurde im November 2023 geboren und ist das erste Kind der Kardashian-Sängerin mit ihrem Ehemann Travis Barker. Die Schwangerschaft verlief nicht ohne Komplikationen, da Rocky im Mutterleib operiert werden musste.

Kourtney Kardashian (45) ist Mama von vier Kindern. Während Sohn Mason (15), Tochter Penelope (12) und Sohn Reign (10), die aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (41) stammen, regelmäßig in ihrer Realityshow The Kardashians zu sehen sind, war das bei ihrem jüngsten Kind Rocky (1) noch nie der Fall. Bis jetzt! In der aktuellen Folge der Kardashians-Familienshow zeigen Kourtney und ihr Mann Travis Barker (49) ihren Sohn erstmals.

Sein Gesicht wurde in den Clips allerdings geblurrt, wie erste Ausschnitte zeigen, die unter anderem Page Six vorliegen. Niedliches Detail: In der Episode wird das jüngste Familienmitglied der Kardashians von allen Seiten mit Liebe überschüttet – vor allem seine Eltern hängen sich wegen ihres kleinen Wonneproppens einen Wunderbeutel um. 'Oh, ich liebe dich, mein Junge', schwärmte beispielsweise Travis. Auch Mama Kourtney ist ganz vernarrt in ihr Nesthäkchen. In einer Szene wippt sie Rocky auf ihrem Schoß herum und erklärt begeistert: 'Oh, wie niedlich du bist.' Im November 2023 begrüßten Kourtney und Travis ihr kleines Wunder auf der Welt. Die Schwangerschaft der Schwester von Kim Kardashian (44) verlief allerdings nicht ohne Probleme. So musste Rocky im September im Mutterleib operiert werden. 'Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet', berichtete Kourtney damals auf Instagram. Die OP verlief glücklicherweise ohne Probleme und der kleine Junge kam wenige Monate später gesund und munter auf die Welt





Kourtney Kardashian Travis Barker Rocky The Kardashians Realityshow

