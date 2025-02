Kovač fordert Ruhe und Konzentration nach Derby-Niederlage

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovač hat nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Bayern die Ruhe und Konzentration seiner Mannschaft gefordert. Kovač verteidigte seine Spieler, die nach den TV-Interviews nicht mehr für die anderen Medien zur Verfügung standen, und betonte, dass die Fokus auf dem Rückspiel in den Playoffs der Champions League gegen Lissabon liegen müsse.

Borussia Dortmund s Trainer Niko Kovač hat auch in der Krise Ruhe und Konzentration gefordert. „Es geht darum, dass man in der Situation trotzdem die Ruhe bewahrt. Das ist das ganz Wichtige“, sagte der 53-Jährige nach der 0:2-(0:2)-Niederlage des BVB beim FC Bayern. Kovač verteidigte, dass keiner seiner Spieler nach den TV-Interviews in der Interviewzone für die anderen Medien in den Katakomben des Ruhrstadions auftauchte.

„Wir spielen wieder in vier Tagen“, sagte er mit Blick auf das Rückspiel in den Playoffs der Königsklasse gegen Lissabon am Mittwoch. „Das sind eklige Spiele nach der Champions League“, ergänzte er. „Es ist unser Anspruch, solche Spiele über die Bühne zu bringen. Das haben wir nicht geschafft.“ Die Hausarbeit in der Bundesliga Woche für Woche zu erledigen, sei schwierig, so Kovač. Es sei „klar, dass die Jungs Maßnahmen unternehmen, dass sie so schnell wie möglich regenerieren, die Nahrung zu sich nehmen, die sie brauchen, um wieder an Bord zu sein“, ergänzte Kovač auf der Pressekonferenz. „Ich bin ja da. Das reicht ja“, sagte er. Der Trainer, der zuvor beim FC Bayern und Wolfsburg tätig war, hat mit Dortmund als Tabellenelfter derzeit acht Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Den Klub wolle er wieder dahin bringen, wo er hingehöre: „nämlich nach oben“, hatte er zuvor betont. Die Derbyniederlage brachte ihm nun aber zunächst eine unrühmliche Statistik ein: Kovač ist der erste Dortmunder Trainer seit mehr als 40 Jahren, der seine beiden ersten Bundesligaspiele verloren hat.





Borussia Dortmund Niko Kovač FC Bayern Bundesliga Champions League

