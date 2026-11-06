Kozo Tashima tritt gegen Infantino als Fifa-Präsident an

Der frühere JFA-Chef Kozo Tashima kündigt seine Kandidatur für das Fifa-Präsidentschaftswahl an und fordert faire Verteilung der Gelder.

Der ehemalige Vorsitzende des japanischen Fußballverbands, Kozo Tashima, hat seine offizielle Kandidatur für das Amt des Fifa -Präsidenten angekündigt. Damit erweitert sich der Kreis der Bewerber um das höchste Amt im globalen Fußball um einen weiteren prominente Funktionär. Tashima ist der erste Japaner, der um die Präsidentschaft der internationalen Fußballföderation wirbt. Seine Bewerbung richtet sich explizit gegen den amtierenden Chef Gianni Infantino, der bisher ohne nennenswerten Gegenkandidat agierte.

Kozo Tashima stellt sich zur Wahl

Tashima (68) begründet seinen Schritt mit der Notwendigkeit einer Wahl, um die Legitimität des Amtes zu wahren. Er hält es für äußerst ungünstig, wenn Infantino ohne Konkurrenz erneut das Amt übernimmt. Der 68-Jährige ist seit 2015 Mitglied des Fifa-Rats und bringt umfassende Erfahrung in der Struktur des Weltverbands mit. Er sieht die Selbstreinigungsfähigkeit der Fifa aktuell auf eine harte Probe gestellt.

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Kritik an Infantino und eigene Motivation

Kozo Tashima kritisiert die aktuelle Führung um Gianni Infantino scharf und fordert mehr Transparenz. Er betonte, dass es ihm nicht primär um Sieg oder Niederlage gehe, sondern um die Vermittlung einer aufrichtigen, soliden und integren Haltung. Diese Werte habe der japanische Fußball aufgebaut und müsse nun der Welt vermittelt werden. Tashima war von 2016 bis 2024 an der Spitze des japanischen Fußballverbands (JFA) tätig und steht nun dem Posten des Ehrenvorsitzenden vor.

Politische Hürden und Unterstützer

Um als offizieller Kandidat zugelassen zu werden, benötigt Kozo Tashima die Empfehlung von fünf Mitgliedsverbänden der Fifa. Bisher hat sich nur Ramon Vega (55), der ehemalige Profi, als Gegenkandidat registriert. Die japanische Zeitung "Sports Nippon" meldet, dass mehrere südostasiatische Verbände wahrscheinlich für Tashima stimmen werden. Die JFA hat ihm für seine Kandidatur uneingeschränkte Unterstützung zugesichert, was seine Position bei der Suche nach weiteren Unterstützern stärkt.

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Forderungen nach Fairness und gerechter Geldverteilung

Tashimas programmatisches Ziel ist die Rückkehr der Fifa zu Fairness und Gerechtigkeit. Er argumentiert, dass das Geldverdienen zwar wichtig sei, die Verteilung der Mittel jedoch grundlegend von den 211 Mitgliedsverbänden diskutiert werden müsse. Er lehnt eine Führung ab, die auf eigenmächtigen Entscheidungen weniger weniger Akteure beruht. Sein Ansatz sieht eine Organisation vor, die wieder auf den richtigen Kurs gebracht wird und demokratischere Strukturen etabliert.

Ausblick auf die Fifa-Präsidentschaftswahl

Durch die Bewerbung von Kozo Tashima bekommt die Fifa-Präsidentschaftswahl eine neue Dynamik. Die Intervention des ehemaligen JFA-Präsidenten zwingt die Organisation dazu, ihre internen Prozesse und die Kandidatenregeln transparenter zu gestalten. Für Gianni Infantino bedeutet dies das Ende der unangefochtenen Herrschaft ohne nennenswerte Konkurrenz. Die Fifa steht nun vor der Aufgabe, die Anforderungen an die Kandidatenprüfung fair und unabhängig zu durchlaufen.