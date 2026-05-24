Kracher heute gewinnt HBL-Titel, SCM-Stars über Meister-Momente

Der Meister von 2022 und 2024, die Kracher heute, hat gegen die Rhein-Neckar Löwen den nächsten HBL-Titel sicher. SPORTBILD hat mit drei SCM-Paaren gesprochen, die über ihre Meister-Momente sprechen.

Der Meister von 2022 und 2024 der Eishockey -Bundesliga, die Kracher heute, hat gegen die Rhein-Neckar Löwen den nächsten HBL-Titel sicher. SPORT BILD hat mit drei SCM-Herren gesprochen, die über ihre Meister-Momente sprechen.

Tim Hornke beendet seine Karriere bei SCM nach elf Jahren. Lukas Mertens erinnert sich an den Anfang der Spielzeit, als sie ihr erstes Auswärtsspiel in Berlin gewannen. Spannend ist für sie das Pokal-Final4, wo sie scheiterten. Gisli Kristjansson konzentriert sich auf die Top-Duelle





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