Kracher in der Champions League: Man City gegen Real Madrid in den Play-offs

Die Champions League steht vor dem spannenden Knaller: Manchester City trifft in den Play-offs auf Real Madrid. Beide Top-Teams mussten den direkten Achtelfinal-Einzug verpassen und kämpfen nun um den Einzug in die K.O.-Runde.

Fußball -Fans dürfen sich auf ein echtes Highlight in den Play-offs der Champions League freuen: Der englische Meister Manchester City trifft auf den spanischen Meister Real Madrid . Beide Mannschaften haben den direkten Achtelfinal-Einzug verpasst und müssen nun in den Play-offs aufeinander treffen. Das Hinspiel findet am Dienstag um 21 Uhr in Manchester statt. Wie BILD bereits berichtete, ist es nun offiziell: Die Generalprobe der „Skyblues“ ist gerade noch einmal gut verlaufen.

Im FA Cup hat sich Man City nach einem langen 0:1-Rückstand gegen den Drittligisten Leyton Orient mit 2:1 durchgesetzt. Die große Blamage wurde erst knapp zehn Minuten vor Spielende durch den Siegtreffer von Kevin de Bruyne (33) abgewendet. Dementsprechend erleichtert war Trainer Pep Guardiola (54) danach: „Ich bin froh, dass wir weitergekommen sind.“ Real Madrid war am vergangenen Wochenende im „Derbi madrileño“ gegen Stadt-Rivalen Atlético Madrid gefordert - am Ende trennten sich beide Mannschaften 1:1. Damit haben die Königlichen die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Durch den Sieg des FC Barcelona am Sonntag (4:1 gegen den FC Sevilla) ist das Meisterrennen aber noch enger geworden. Real führt die Tabelle mit 50 Punkten an, Atlético liegt auf Platz zwei (49 Punkte). Dritter ist der FC Barcelona (48). Bitter für die Königlichen: Lucas Vázquez (33) wird in Manchester fehlen. Der Rechtsverteidiger muss eine Oberschenkelverletzung auskurieren und soll laut spanischen Medienberichten zwei bis drei Wochen fehlen. Damit würde der 33-Jährige auch das Rückspiel gegen Man City verpassen.





