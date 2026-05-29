Kräfteverhältnisse in der NFL nach der Free Agency und dem NFL Draft

Die Kader der NFL-Mannschaften sind weitestgehend komplett, aber die Kräfteverhältnisse sind noch unklar. Die Arizona Cardinals, die Dolphins, die Jets und die Las Vegas Raiders haben sich durch Free Agency und den NFL Draft verstärkt, aber es bleibt abzuwarten, wie diese Veränderungen sich auf die kommende Saison auswirken werden.

Nach dem Ende der Free Agency und dem Abschluss des NFL Drafts sind die Kader der NFL -Mannschaften weitestgehend komplett. Die Kräfteverhältnisse sind aktuell wie folgt: Die Arizona Cardinals haben nach einer enttäuschenden Saison 2025 einen kompletten Neuanfang unter dem neuen Head Coach Mike LaFleur anstehen.

Der Starting Quarterback wird wahrscheinlich Jacoby Brissett sein, aber das Team hat sich abgesehen von Running Back De'Von Achane von allen anderen Spielern getrennt, die in der vergangenen Saison Leistung gebracht haben. Quarterback Malik Willis muss zeigen, ob er das Zeug zum Starter hat. Die Dolphins haben sich zwar durch drei Top-50-Picks im Draft verstärkt, aber das wird in der kommenden Saison nicht unbedingt weiterbringen.

Die Jets haben sich mit Safety Minkah Fitzpatrick und Running Back Breece Hall verstärkt und den Vertrag von Running Back Breece Hall verlängert. Der Draft lief gut, aber das reicht nur, um vor den Dolphins zu landen. Die Las Vegas Raiders haben mehr als 200 Millionen Dollar in der Free Agency ausgegeben, um sich zu verstärken. Mit dem neuen Head Coach Klint Kubiak, der runderneuerten Offensive Line und dem First Overall Pick im 2026er Draft wollen die Raiders angreifen.

Es bleibt abzuwarten, wie schnell Fernando Mendoza sich in die NFL einfindet. Der schwere Spielplan ist dabei nicht gerade hilfreich. Die Cleveland Browns haben ihre Offensive Line in der vergangenen Saison als Schwäche ausgemacht und haben daher fast alles und jeden ausgetauscht. Mit Spencer Fano, KC Concepcion und Denzel Boston konnte man im Draft drei potenzielle Starter für die Offense gewinnen.

Die Tennessee Titans haben zum Ende der vergangenen Saison einen Eindruck eines funktionierenden Football-Teams gemacht. Quarterback Cam Ward hatte wenig bis nichts, mit dem er wirklich arbeiten konnte, aber zeigte gegen Ende der Spielzeit immer bessere Leistungen. Mit Wan'Dale Robinson und Carnell Tate hat der 24-Jährige jetzt die Anspielstationen, die er braucht. Die New Orleans Saints haben im vergangenen Winter wie





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