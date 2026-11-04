Kraftfahrt-Bundesamt: Elektroautos dominieren im Oktober die Neuzulassungen

Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt stiegen die Pkw-Neuzulassungen im Oktober um 1,7 Prozent. Elektrofahrzeuge legten massiv zu, während Benziner stark einbrachen. Ein Überblick über die Zahlen.

Im Monat Oktober verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt eine leichte Gesamterholung bei den Pkw- Neuzulassungen. Die Behörde dokumentierte 254.492 neu registrierte Personenkraftwagen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von 1,7 Prozent. Der deutsche Automobilmarkt zeigt damit erste Anzeichen einer Stabilisierung nach langen Schwankungen.

Kraftfahrt-Bundesamt verzeichnet leichten Anstieg

Das Kraftfahrt-Bundesamt analysierte die Daten für den gesamten Monat Oktober. Die Gesamtzahl der 254.492 neuen Pkw fällt moderat positiv aus. Der Vergleich zum Oktober des Vorjahres offenbart ein Plus von exakt 1,7 Prozent. Diese Zahl ist wichtig, um die grundlegende Marktbewegung zu verstehen. Sie signalisiert, dass die Nachfrage nach neuen Fahrzeugen nicht weiter drastisch eingebrochen ist.

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Benziner verlieren massiv an Boden

Bei den konventionellen Verbrennern zeichnen sich klare Trends ab. Die Anzahl der neu zugelassenen Benziner fiel drastisch. Im Oktober registrierte der Markt 38.516 benzinbetriebene Neuwagen. Das ist ein Rückgang von 40,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ihr Anteil an der Gesamtzulassung belief sich auf 15,1 Prozent. Dieser Einbruch verdeutlicht den raschen Strukturwandel.

Auch der Dieselanteil schrumpfte deutlich weiter. Das Kraftfahrt-Bundesamt zählte 23.882 dieselbetriebene Pkw. Dieser Wert entspricht einem Minus von 21,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der relative Marktanteil des Diesels lag bei 9,4 Prozent. Die Technologie verliert kontinuierlich an Relevanz.

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Elektrofahrzeuge und Hybride gewinnen stark

Dieser Rückgang bei Verbrennern wird massiv von elektrifizierten Antrieben aufgefangen. Reine Elektro-Pkw erreichten im Oktober 94.086 Neuzulassungen. Das entspricht einem gewaltigen Plus von 79,5 Prozent. Der Marktanteil stieg auf 37,0 Prozent. Elektrofahrzeuge gehören damit bereits zur Mehrheit der Neuwagen.

Auch Hybride blieben gefragt, verzeichneten aber leichte Verluste. Insgesamt wurden 95.931 Hybridfahrzeuge neu zugelassen. Das ist ein Rückgang von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ihr Gesamtanteil lag bei 37,7 Prozent. Innerhalb dieser Gruppe sank der Anteil der Plug-in-Hybride um 7,9 Prozent. Es wurden 28.499 Plug-in-Hybride registriert.

Marktanteile zeigen künftige Mobilitätsstruktur

Die Daten des Kraftfahrt-Bundesamt illustrieren die neue Marktdominanz. Elektrofahrzeuge und Hybride zusammen halten fast 75 Prozent des Neuwagenmarktes. Der Anteil von Benziner und Diesel liegt zusammen bei nur rund 25 Prozent. Diese Verschiebung ist fundamental für die Autoindustrie.

Die Zahlen für Oktober belegen einen beschleunigten Wandel. Die hohe Wachstumsrate bei reinen Elektroautos von 79,5 Prozent zeigt eine starke Akzeptanz. Die Automobilhersteller müssen ihre Modelle entsprechend anpassen. Die Technologieverschiebung ist kein temporärer Effekt, sondern eine strukturelle Veränderung.