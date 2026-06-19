Krafttraining als Schlüssel zur besseren Laufleistung: Studie zeigt effektive Methoden

Eine aktuelle Untersuchung belegt: Regelmäßiges Kraft- und Sprungtraining kann die Laufökonomie nachhaltig verbessern. Besonders schwere Grundübungen und explosive Sprünge sind wirksam.

Viele Freizeitläufer kennen das Problem: Trotz regelmäßiger Trainingsrunden werden Tempo und Ausdauer kaum besser. Mit reiner Erhöhung des Laufpensums ist es dann meistens nicht getan.

Was stattdessen hilft? Krafttraining! Eine aktuelle Studie kam zu dem Schluss, dass gezieltes Krafttraining die Laufleistung verbessern kann. Die Untersuchung zeigte zudem, welche Übungen wirksam sind und welcher Ansatz am besten passt.

Dies hängt unter anderem vom Lauftempo ab. Läufer mit einem Tempo unter 12 km/h profitieren besonders von Sprungübungen. Schnellere und bereits gut trainierte Läufer erzielen häufig die besten Ergebnisse mit schweren Kraftübungen. Durch Sprung- und Krafttraining wird das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln effizienter.

Für das gleiche Lauftempo benötigt der Körper dadurch weniger Sauerstoff und Energie. Zu den wichtigsten Kraftübungen zählen Kniebeugen, Ausfallschritte und Kreuzheben. Sie stärken die Beinmuskulatur, verbessern Stabilität und Koordination und unterstützen die Kraftentwicklung beim Laufen. Auch die Sprungkraft für mehr Effizienz ist von Bedeutung.

Schweres Wadenheben trainiert die Achillessehne, die beim Laufen wie eine Feder wirkt. Eine festere, belastbarere Sehne speichert bei jedem Schritt mehr Energie und gibt sie wieder ab. Für die Sprungkraft empfehlen sich Übungen wie Box Jumps und Drop Jumps. Bei Box Jumps wird explosiv auf eine erhöhte Plattform gesprungen.

Drop Jumps kombinieren das Herabspringen von einer Box mit einem sofortigen kraftvollen Absprung nach dem Bodenkontakt. Vor allem Drop Jumps sind effektiv, weil die Achillessehne lernt, Energie besonders schnell aufzunehmen und wieder abzugeben. Das kann die Laufökonomie verbessern und die Ermüdung hinauszögern. Entscheidend ist auch die Belastung.

Ideal ist ein Training mit schweren Gewichten, bei fünf bis acht technisch sauberen Wiederholungen pro Satz. Mehr als zehn Wiederholungen verlagern das Training in einen Bereich, der laut Forschung keinen messbaren Nutzen für die Laufökonomie bringt. Eine Kombination aus schwerem Krafttraining und gezieltem Sprungkrafttraining scheint am effektivsten zu sein, wenn Läufer ihre Leistung verbessern möchten. Durch die verbesserte neuromuskuläre Ansteuerung und den Aufbau von Kraft in den beinbetonten Muskelgruppen kann der Körper bei gleichem Tempo effizienter arbeiten.

Während reines Ausdauertraining oft an Grenzen stößt, ergänzt Krafttraining den Trainingsplan sinnvoll und kann Plateaus überwinden helfen. Die Wahl der spezifischen Übungen sollte individuell getroffen werden, wobei sowohl die aktuelle Leistungsfähigkeit als auch das angestrebte Tempo berücksichtigt werden





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