Schauspieler Henning Baum fordert Krafttraining für Senioren in Pflegeheimen und verweist auf Muskelaufbau und Knochendichte auch im hohen Alter.

Der Schauspieler Henning Baum (54) hat sich dafür ausgesprochen, Krafttraining fest in den Alltag von Senioren einzubauen. In der Sendung Schorn Show bei RTL Radio forderte er, dass Senioren- und Pflegeheime entsprechende Angebote schaffen. Nach Angaben von Baum sollten auch sehr alte Menschen nicht nur beschäftigt werden, sondern unter Anleitung gezielt Kraft trainieren.

Krafttraining in Senioren- und Pflegeheimen als Angebot

Henning Baum fordert, dass Krafttraining in Senioren- und Pflegeheimen zum regulären Angebot gehört. Er kritisiert, dass Bewohner häufig nur dasitzen und Gesellschaftsspiele wie Monopoly spielen. Seiner Ansicht nach wäre es sinnvoller, die Menschen mit einer Anleitung an Übungen heranzuführen, die die Muskulatur stärken.

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Als Beleg verwies Baum auf Menschen im Alter von 90 Jahren, die nach einer Zeit des Trainings ihre Mobilität zurückgewonnen hätten. Er bezeichnete diese Entwicklung als phänomenal. Die Begründung lautet, dass der Muskel die Fähigkeit besitzt, sich in jedem Alter wieder aufzubauen.

Aus diesem Grund sieht Baum keinen Zeitpunkt, an dem ein Training zu spät käme. Für ihn ist es nie zu spät, mit dem Training zu beginnen. Seine Aussage richtet sich damit ausdrücklich an Menschen, die bereits in Heimen leben, und nicht nur an junge oder sportlich aktive Personen.

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Langhantel und Grundübungen im persönlichen Trainingsplan

Henning Baum selbst trainiert als überzeugter Kraftsportler und setzt dabei vor allem auf Übungen mit der Langhantel. Sein Plan besteht nach eigenen Angaben aus fünf Grundübungen und vier zusätzlichen Hilfsübungen. Der Schauspieler, der unter anderem durch die Serie Der letzte Bulle bekannt wurde, macht das Krafttraining damit zu einem festen Bestandteil seines Alltags.

Zur Bedeutung der Grundübungen verwies Baum auf eine Aussage von Arnold Schwarzenegger, die er kürzlich wiedergegeben habe. Demnach seien die Grundübungen das Entscheidendste, um die Muskulatur so zu reizen, dass sie tatsächlich wächst. Baum betonte, dass dies für Männer wichtig sei, aber auch für Frauen nach der Menopause.

Baum begründete den Nutzen für Frauen nach der Menopause mit der mineralischen Knochendichte. Diese nehme in dieser Lebensphase immer weiter ab. Gezieltes Krafttraining kann nach seiner Darstellung diesem Abbau entgegenwirken, weshalb er es für besonders relevant hält.

Wie der Körper auf Krafttraining und Knochendichte reagiert

Nach Darstellung von Henning Baum reagiert der Körper auf Krafttraining mit einem Aufbausignal für die Knochen. Wird der Körper richtig gefordert, entsteht laut Baum eine Art Alarm im Körper. Der Knochen erhält dann das Signal, dass Aufbau nötig ist und etwas von ihm verlangt wird.

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Aus Sicht des Schauspielers passt sich der Körper an die Belastungen an, die ihm abverlangt werden. Fehlt dieser entsprechende Reiz, gibt es nach seiner Auffassung keinen Grund für den Körper, zusätzliche Knochendichte aufzubauen. Damit verknüpft Baum regelmäßiges Training direkt mit dem Erhalt der Knochenstärke.

Die Forderung von Henning Baum richtet sich somit an Pflegeeinrichtungen, die entsprechende Trainingsangebote unter Anleitung bereitstellen sollen. Seine Argumentation stützt sich dabei auf persönliche Erfahrungen, auf Berichte über 90-Jährige und auf die Wirkung des Trainings auf Muskeln und Knochen.