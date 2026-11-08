Krakau-Anschlag: Attentäter Michał O. soll Familie in Ostrowiec Świętokrzyski ermordet haben

Nach dem Amoklauf in Krakau wurden die Eltern und die Schwester des Tatverdächtigen Michał O. tot in seiner Wohnung gefunden. Details zu den Opfern und den rechtsextremen Motiven.

Die polnischen Ermittler rekonstruieren den schrecklichen Tathergang des Krakau -Attentäters Michał O., nachdem bei einer Durchsuchung in der Stadt Ostrowiec Świętokrzyski die Leichen von drei Familienmitgliedern gefunden wurden. Die 24-jährige Magdalena O., die 52-jährige Mutter Renata O. und der 53-jährige Vater Janusz O. wurden tot in der Wohnung ihres Sohnes aufgefunden, wo sie gemeinsam lebten. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige seine eigene Familie tötete, bevor er am Sonntag in Krakau mit einer Schusswaffe auf Menschen auf dem Marktplatz feuerte.

Opfer in der Heimatstadt aufgefunden

Die dreiköpfige Familie wurde von den Sicherheitskräften in einer Wohnung in einem der zentralen Wohnblöcke von Ostrowiec Świętokrzyski entdeckt. Es handelt sich um die Eltern und die jüngere Schwester des 24-jährigen Mannes, der in Krakau festgenommen wurde. Alle drei Personen waren erschossen worden. Die 21-jährige Magdalena O. hatte ihre Familie am Wochenende besucht und lebnte eigentlich in Krakau. Sie war Teil eines Sonntagmorgens, der für die Familie tödlich endete und zu einer nationalen Schockstarre führte.

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Mord und Amok in Ostrowiec Świętokrzyski

Die 60.000-Einwohner-Stadt Ostrowiec Świętokrzyski, die früher als Zentrum der Stahlindustrie bekannt war, ist heute mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit konfrontiert, bei der jeder vierte junge Mensch arbeitslos ist. Unter dem Dach eines in die Jahre gekommenen Wohnblocks im Zentrum dieser Stadt lebte der Krakau-Attentäter. Die Ermittler beschäftigen sich weiterhin intensiv damit, den genauen Ablauf der Morde an der Familie zu rekonstruieren. Es gibt starke Indizien dafür, dass Michał O. seine Familie auslöschte, bevor er sich aufmachte, um in Krakau um sich zu schießen. Sechs Menschen kamen dort ums Leben, und mindestens 15 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Waffenarsenal und Nachbarn berichten

Die Nachbarn und Bekannten der Familie sind überzeugt, dass der Tatverdächtige die Morde beging, bevor er die Reise nach Krakau antrat. Zdzisław Szostak, ein Freund der Familie, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur "Fakt", er habe von einem regelrechten Waffenarsenal in der Wohnung gewusst. Jeden Sonntagmorgen sei die Familie zum nahegelegenen Schießstand gegangen. Der Attentäter war von seinen Mitbewohnern als still und distanziert wahrgenommen worden. Seine Eltern seien immer fröhlich, nett und freundlich gewesen, während er selbst nie gelächelt und traurig gewirkt habe, wie Nachbar Zdzisław Szostak zusammenfasste.

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Rechtsextreme Ideologien als Motiv

Polens Innenminister Marcin Kierwiński betonte, dass der Krakau-Attentäter mehr als nur ein stiller Einzelgänger war. Er bezeichnete Michał O. als von rechtsextremen Ideologien fasziniert. Das genaue Motiv für die Gewalttaten ist jedoch noch unklar. Die Behörden stehen vor der schwierigen Aufgabe, die psychologischen und ideologischen Treiber hinter dieser Tatherkette zu verstehen. Die Entdeckung der Leichen in der gemeinsamen Wohnung verstärkt den Verdacht auf eine familiäre Tat vor dem weiteren Amoklauf.

Ermittlungen und gesellschaftliche Folgen

Die Polizeibehörden setzen ihre Arbeit fort, um alle Aspekte des Falls aufzuklären. Die Festnahme des 24-jährigen Mannes in Krakau war der erste Schritt in einem komplexen Ermittlungsverfahren. Die Nachrichten über die Ermordung der Eltern Renata und Janusz O. sowie der Schwester Magdalena O. in Ostrowiec Świętokrzyski lösen Bestürzung in der Bevölkerung aus. Die Kombination aus Familiengewalt und öffentlichem Amoklauf stellt die Sicherheitsbehörden vor neue Herausforderungen in der Analyse extremistischer Tendenzen.