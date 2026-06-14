Kramers scharfe Kritik an Halbzeitinterviews: 'Das geht wirklich nicht'

ZDF-Experte Christoph Kramer und Weltmeister Per Mertesacker äußern sich im Studio kritisch zu den neuen Blitz-Halbzeitinterviews bei der WM, während Trainerin Friederike Kromp positive Aspekte in den kurzen Unterbrechungen sieht.

Christoph Kramer , bekannt für seine direkte Art, analysiert gemeinsam mit Per Mertesacker und Friederike Kromp das WM-Spiel Brasilien gegen Marokko. Im ZDF kommentieren sie die neuen Halbzeitinterviews und Trinkpausen.

Kramer kritisiert die Halbzeitinterviews scharf als überflüssig und ablenkend, da sie wertvolle Zeit von der taktischen Besprechung rauben und keine substanziellen Aussagen fördern. Mertesacker pflichtet ihm bei und verweist auf die nichtssagende Antwort des brasilianischen Kapitäns Marquinhos. Friederike Kromp hingegen sieht in den Trinkpausen und sogar in den kurzen Halbzeitunterbrechungen eine Chance für taktische Anpassungen, wie das Beispiel von Ancelotti mit einer Magnet-Tafel zeigt. Die Diskussion verdeutlicht unterschiedliche Perspektiven auf die neuen WM-Regeln und ihre Auswirkungen auf Spiel und Taktik





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